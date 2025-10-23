Actualité
france travail
(Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP)

Isère : le département se mobilise pour le plein emploi

  • par Romain Balme

    • Réuni à Grenoble le 14 octobre, le comité départemental pour l’emploi a présenté ses actions pour adapter la loi du plein emploi aux besoins locaux. Formation, santé, et accompagnement personnalisé sont au cœur du dispositif.

    Le mardi 14 octobre dernier se tenait à Grenoble le comité départemental pour l'emploi (CPDE). Présidé par la préfète de l'Isère Catherine Seguin, ce groupe œuvre à mettre en pratique la loi pour le plein emploi. L'objectif de cette instance est de viser le plein emploi à travers des initiatives propres aux besoins de chaque territoire qui compose le département. En effet, quatre organisations locales composent ce comité dédié à l'emploi. Celles-ci couvrent respectivement l'arrondissement de Vienne, celui de La Tour du Pin, le Bassin Grenoblois et Alpes Sud Isère, et enfin le Vercors).

    Pour agir efficacement, plusieurs actions sont mises en places. Parmi elles, "la promotion de l’immersion et du conseil en évolution professionnelle." "Le renforcement de l’offre de formation ou la levée des freins périphériques à l’emploi comme la santé" font partie des mesures évoquées par le communiqué de presse. A noter que la santé mentale fera aussi l'objet d'une expertise plus précise à l'échelle du département.

    Une comission dédiée à la formation

    Enfin, le CPDE a également voté la création d'une commission consacrée à la formation, secteur essentiel à l'emploi. Cette instance est placée sous l'égide de la région Auvergne Rhône-Alpes et de l'Etat. Elle permet de se rendre compte des besoins dans ce domaine et de mettre en valeur les demandeurs d'emploi sortant d'une formation. Pour rappel, l'Etat finance cette commission par l'intermédiaire du pacte régional d’investissement dans les compétences.

