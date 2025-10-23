Lyon : de la cocaïne retrouvée dans le corps de leur fillette, les parents condamnés à de la prison

Un couple a été condamné mercredi 22 octobre par le tribunal correctionnel de Lyon à deux ans de prison pour avoir exposé leur fillette de 16 mois à des substances stupéfiantes.

Le tribunal correctionnel de Lyon a rendu son jugement ce mercredi dans une affaire d'intoxication d'un nourrisson. Les parents d'une fillette alors âgée de 16 mois ont été reconnus coupables d'avoir exposé leur enfant à des substances toxiques.

Trois condamnations prononcées

Selon les informations du Progrès, des traces de méthadone et de cocaïne avaient été retrouvées dans l'organisme du bébé lors de faits remontant à 2023. À cette époque, la famille résidait au domicile de la tante de l'enfant, située au sud de Lyon.

Le père et la mère ont été condamnés à deux ans d'emprisonnement, dont 20 mois assortis du sursis. Ils devront donc purger quatre mois de prison ferme. La tante, chez qui vivait la famille au moment des faits, écope quant à elle de quatre mois de prison avec sursis.

Depuis cette affaire, la fillette a été placée sous la protection de l'Aide sociale à l'enfance, afin de garantir sa sécurité et son développement dans un environnement sain.