La plaque avait été dévoilée vendredi 17 octobre à Lyon.

À Lyon, une plaque commémorant le massacre d'Algériens a été vandalisée par l'ultra-droite

  • par Nathan Chaize

    • La Ville de Lyon a déposé plainte après qu'une plaque commémorant le massacre du 17 octobre 1961 a été vandalisée par un groupuscule d'ultra-droite.

    Installée vendredi place Gabriel-Péri, la plaque commémorative du massacre du 17 octobre 1961 au cours duquel des manifestants algériens ont été tués à Paris a été recouverte par des militants d'ultra-droite. Ces derniers ont revendiqué l'action sur leur compte Instagram qui compte un petit millier d'abonnés.

    Leur collage "à la mémoire de Lola", jeune collégienne violée et tuée en 2022 à Paris, intervient alors que le procès de la principale accusée, une Algérienne en situation irrégulière en France se tient actuellement. Les militants estiment que l'hommage rendu aux manifestants algériens est "déconnecté du présent" et "une provocation".

    Une plainte déposée par la Ville

    Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet a dénoncé sur ses réseaux sociaux "une opération abjecte qui vise à invisibiliser une mémoire dans l'espace public". L'édile condamne "le cynisme avec lequel le groupe identitaire manipule le drame de la famille de Lola". La Ville de Lyon a déposé plainte ce mercredi après-midi a indiqué à Lyon Capitale l'entourage du maire.

    Depuis plusieurs mois et après la dissolution du groupuscule Les Remparts dont le porte-parole avait été condamné à de la prison ferme, des petits groupes d'ultra-droite refont surface entre Rhône et Saône où ils sont historiquement implantés. Dans les rues, les collages se multiplient, notamment dans le Vieux-Lyon. Pour l'heure, leur activité ne se traduit pas par des violences comme lorsqu'une conférence sur la Palestine avait été attaquée, notamment par des membres du groupe Lyon Populaire.

