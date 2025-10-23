Un spectacle de lumière immersif : "Flow" s'installe au Palais de la Bourse de Lyon

Après avoir illuminé l’Europe, le spectacle "Flow" s’installe au Palais de la Bourse dès le 5 décembre. Imaginé par le collectif zurichois Projektil, ce show associe projections lumineuses et musique symphonique pour une expérience sensorielle inédite au cœur de Lyon.

Quelle autre ville que Lyon pour accueillir un spectacle de lumières ? Conçu par le collectif zurichois Projektil, "Flow" débarque dans la Capitale des Gaules à partir du 5 décembre. Au menu, une immersion totale au sein du Palais de la Bourse entre lumière et musique. Dans le but de rassembler projection visuelle et univers musical, "Flow" réinterprète la célèbre "la Moldau", oeuvre du compositeur tchèque Bedřich Smetana.

Une prestation conçue en partenariat avec l'orchestre philharmonique de Prague qui ambitionne d'offrir "un véritable voyage sensoriel". A noter que "Flow" n'en est pas à son coup d'essai. En effet, le spectacle a déjà conquis toute l'Europe de Liverpool à Genève, en passant par Marseille à partir du 26 octobre.

Pour réaliser cette performance, Projektil est ambitieux. En effet, les équipes réalisent un Scan 3D complet du lieu concerné. Une modélisation qui permet d'exploiter chaque recoin de l'espace, en ajustant la projection aux spécificités architecturales. Pour rappel, "Flow" est un projet co-produit avec Fever, spécialiste de l'entertainment, notamment à l'origine du festival Hypnotize passé par Lyon les 13 et 14 juin derniers.