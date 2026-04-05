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Thomas Rudigoz, nouveau maire du 5e arrondissement de Lyon. (@Anthony Ravas)

Municipales 2026 : Thomas Rudigoz officiellement installé maire du 5e arrondissement de Lyon, la sécurité en priorité

  • par Corentin Lucas

    • Ce samedi 4 avril, lors du conseil d'installation du 5e arrondissement, Thomas Rudigoz a affirmé sa volonté de faire de la sécurité un axe majeur de son mandat.

    Le nouveau conseil du 5e arrondissement de Lyon a installé, ce samedi 4 avril, son nouvel exécutif. Sans surprise, Thomas Rudigoz, allié de Jean-Michel Aulas (Coeur Lyonnais), a été élu maire de ce secteur historique de la capitale des Gaules. 

    Dans son discours d’installation, l’ancien député de la 1re circonscription du Rhône a martelé son envie de placer la question de la tranquillité publique en priorité. "Il n’y a pas de qualité de vie sans tranquillité publique", a-t-il expliqué, promettant de porter des demandes "claires" auprès de la mairie centrale, dirigée par Grégory Doucet et les écologistes. Le nouvel édile demande notamment un renforcement des effectifs sur le terrain et le développement de la vidéoprotection.

    Autre dossier prioritaire, celui de la mobilité. Thomas Rudigoz souhaite pousser le projet de métro E de Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, et s’engager pour une amélioration de la desserte en bus, tout en promettant de lever certains "points de blocage" qui pénalisent le quotidien des habitants.

    Au-delà des annonces concrètes, le nouveau maire souhaite surtout redonner du poids au 5e arrondissement dans les décisions prises à l’échelle de la ville. Rappelons qu’il avait déjà exercé ce rôle entre 2014 et 2017, avant de rejoindre l’Assemblée nationale.

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