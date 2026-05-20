Cambriolages en série dans le Beaujolais : trois sites visés en une nuit

Une salle des fêtes, un chenil et une jardinerie ont été cambriolés dans la nuit de lundi à mardi entre Belleville-en-Beaujolais et Saint-Georges-de-Reneins.

La nuit du 18 au 19 mai a été marquée par plusieurs cambriolages dans le Beaujolais. Selon nos confrères du Progrès, les faits se sont déroulés à Belleville-en-Beaujolais et à Saint-Georges-de-Reneins, où trois établissements ont été ciblés en quelques heures.

Le premier vol a été signalé dans une salle des fêtes de Belleville-en-Beaujolais. Un peu plus loin, à Saint-Georges-de-Reneins, les locaux d’un chenil ont été forcés. Les auteurs ont réussi à ouvrir un coffre-fort et à repartir avec environ 300 euros en espèces.

Dans la même commune, une jardinerie a également été visitée. Les malfaiteurs y ont subtilisé une cinquantaine d’euros. La compagnie de gendarmerie de Villefranche-sur-Saône a ouvert une enquête afin d’identifier les auteurs de ces larcins.