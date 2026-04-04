Municipales 2026 : Fanny Dubot reconduite à la tête du 7e arrondissement de Lyon

Ce samedi 4 avril, le conseil d’arrondissement du 7e a officialisé la réélection de Fanny Dubot en tant que maire.

Sans surprise, les élus du nouveau conseil d’arrondissement du 7e ont renouvelé leur confiance à Fanny Dubot, maire sortante et également conseillère métropolitaine. Pour rappel, l’édile écologiste l’avait emporté au second tour des élections municipales face à Emilie Desrieux, candidate de Coeur Lyonnais, et Sophie Charrier, membre de la France insoumise.

Dans la foulée de son installation, elle a détaillé les grandes orientations de son mandat : "Il repose notamment sur un objectif central : la réduction des inégalités, condition indispensable pour faire société."

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Logement, éducation et sécurité comme principaux objectifs

Dans son discours, la maire du 7e a insisté sur plusieurs préoccupations remontées lors de la campagne, notamment le logement, l’éducation et la tranquillité publique. "J’ai entendu ces priorités et je les fais miennes", a-t-elle affirmé, évoquant notamment la poursuite de la production de logements "sociaux et abordables" et le renforcement de la police municipale de proximité.

Fanny Dubot a également rappelé que de nouveaux équipements sont attendus dans l’arrondissement : maison de l’enfance, nouveau gymnase, centre de santé ou encore rénovation du Parc de Gerland.

À noter que pour ce nouvel exécutif, Vincent Monot, également conseiller métropolitain, devient premier adjoint, en charge notamment de l’espace public, des mobilités et des commerces.