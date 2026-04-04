Municipales 2026 : Fanny Dubot reconduite à la tête du 7e arrondissement de Lyon

Ce samedi 4 avril, le conseil d’arrondissement du 7e a officialisé la réélection de Fanny Dubot en tant que maire.
Sans surprise, les élus du nouveau conseil d’arrondissement du 7e ont renouvelé leur confiance à Fanny Dubot, maire sortante et également conseillère métropolitaine. Pour rappel, l’édile écologiste l’avait emporté au second tour des élections municipales face à Emilie Desrieux, candidate de Coeur Lyonnais, et Sophie Charrier, membre de la France insoumise.
Dans la foulée de son installation, elle a détaillé les grandes orientations de son mandat : "Il repose notamment sur un objectif central : la réduction des inégalités, condition indispensable pour faire société."
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Logement, éducation et sécurité comme principaux objectifs
Dans son discours, la maire du 7e a insisté sur plusieurs préoccupations remontées lors de la campagne, notamment le logement, l’éducation et la tranquillité publique. "J’ai entendu ces priorités et je les fais miennes", a-t-elle affirmé, évoquant notamment la poursuite de la production de logements "sociaux et abordables" et le renforcement de la police municipale de proximité.
Fanny Dubot a également rappelé que de nouveaux équipements sont attendus dans l’arrondissement : maison de l’enfance, nouveau gymnase, centre de santé ou encore rénovation du Parc de Gerland.
À noter que pour ce nouvel exécutif, Vincent Monot, également conseiller métropolitain, devient premier adjoint, en charge notamment de l’espace public, des mobilités et des commerces.
Des frites, des frites, des frites ! Vive les tuches !
Durant le 1° mandat, la soupe était bonne. Et à la fin du 2° ?
DOMMAGE!