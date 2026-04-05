Orages : le Rhône et la métropole de Lyon placés en vigilance jaune ce dimanche

La capitale des Gaules pourrait faire face à un épisode orageux ce dimanche 5 avril.

Le département du Rhône et la métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune pour risque d’orages ce dimanche 5 avril. La préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé que la vigilance sera de mise à partir de 16h.

Dans un message de prévention, les autorités appellent à la prudence, notamment pour les activités en extérieur. "Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique", alerte la préfète.

L’épisode devrait se prolonger jusqu’en début de soirée, avant un retour à des conditions plus calmes.

À noter que quatre autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont également placés en vigilance jaune pour risque d’orages. Il s’agit de la Loire, de l’Ain, de l’Isère et de la Haute-Savoie.