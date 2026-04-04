Lyon 2 : "rien n’a bougé" un an après l’affaire Balanche, alerte Fabrice Pannekoucke

Un an après l’affaire qui avait secoué l’université Lyon 2, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a dressé un constat sans appel.

Lors de l'assemblée plénière de ce jeudi 2 avril, Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est revenu sur l’affaire Fabrice Balanche, qui a secoué l'université Lyon 2. Pour rappel, le 1er avril 2025, ce maître de conférences en géographies avait vu son cours être interrompu par des militants pro-palestiniens.

Pour l'élu régional, cet épisode n’était que "la face visible de l’iceberg". Il fait notamment référence à d’autres polémiques au sein de l'établissement, comme l'enquête pour apologie du terrorisme visant un ancien vice-président ou encore, plus récemment, la diffusion d’une liste de "génocidaires à boycotter" par un intervenant.

Fabrice Pannekoucke a ainsi dénoncé une direction "gangrénée par l’extrême-gauche", estimant que les établissements bénéficiant de fonds publics doivent répondre à "une exigence d’éthique et de transparence".

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Aucun changement après une année tourmentée

Un an après les faits, "rien n’a bougé" a constaté Fabrice Pannekoucke. Un constat partagé par le principal concerné par cette affaire, Fabrice Balanche. Ce dernier a confirmé auprès de Lyon Capitale qu’aucune sanction n’a été prise contre les individus ayant interrompu violemment son cours. Il regrette également que la gestion de l'université ne se soit pas améliorée.

Face à cette situation, la Région fixe trois priorités : établir un état des lieux, demander un audit externe et mettre en œuvre des recommandations concrètes.