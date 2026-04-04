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Fabrice Balanche, maître de conférences en géographies. @Pierre-Antoine Pluquet
Fabrice Balanche, maître de conférences en géographies. @Pierre-Antoine Pluquet

Lyon 2 : "rien n’a bougé" un an après l’affaire Balanche, alerte Fabrice Pannekoucke

  • par Corentin Lucas
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    • Un an après l’affaire qui avait secoué l’université Lyon 2, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a dressé un constat sans appel.

    Lors de l'assemblée plénière de ce jeudi 2 avril, Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est revenu sur l’affaire Fabrice Balanche, qui a secoué l'université Lyon 2. Pour rappel, le 1er avril 2025, ce maître de conférences en géographies avait vu son cours être interrompu par des militants pro-palestiniens.

    Pour l'élu régional, cet épisode n’était que "la face visible de l’iceberg". Il fait notamment référence à d’autres polémiques au sein de l'établissement, comme l'enquête pour apologie du terrorisme visant un ancien vice-président ou encore, plus récemment, la diffusion d’une liste de "génocidaires à boycotter" par un intervenant.

    Fabrice Pannekoucke a ainsi dénoncé une direction "gangrénée par l’extrême-gauche", estimant que les établissements bénéficiant de fonds publics doivent répondre à "une exigence d’éthique et de transparence".

    Lire aussi : La Région contrainte de donner près de 10 millions d’euros à l’université Lyon 2

    Aucun changement après une année tourmentée

    Un an après les faits, "rien n’a bougé" a constaté Fabrice Pannekoucke. Un constat partagé par le principal concerné par cette affaire, Fabrice Balanche. Ce dernier a confirmé auprès de Lyon Capitale qu’aucune sanction n’a été prise contre les individus ayant interrompu violemment son cours. Il regrette également que la gestion de l'université ne se soit pas améliorée.

    Face à cette situation, la Région fixe trois priorités : établir un état des lieux, demander un audit externe et mettre en œuvre des recommandations concrètes.

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