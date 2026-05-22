Le parc de miniatures situé au centre commercial de Vaulx-en-Velin fête ses dix ans. Du 3 au 14 juin, Mini World proposera des billets au tarif unique de 10 euros.

Des billets à dix euros pour tous du 3 au 14 juin, Mini World marque le coup pour ses dix ans d'existence. Installé depuis 2016 au centre commercial de Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin, le plus grand parc de miniatures animées de France (3 000 mètres carrés) réunit cinq mondes, de la Côte d'Azur à Lyon.

Cette opération anniversaire s’inscrit dans la volonté du parc de lever les freins liés au prix d’entrée. En effet, les prix actuels varient, de 13,90 euros pour les enfants, à 18,90 euros côté adultes. Les réservations sur le web permettent une réduction de deux euros sur chaque offre.

"Depuis 10 ans, Mini World Lyon est porté par une équipe de passionnés qui crée et fait vivre des univers uniques. Pour cet anniversaire, nous avons souhaité faire un geste fort afin de rendre la magie de nos mondes accessible au plus grand nombre, notamment à ceux qui disposent de budgets plus serrés", complète Richard Richarté, président de Mini World, également à l'origine du projet. En 2012, ce passionné de miniatures s'associe à Romain Granier pour concrétiser cette ambition, alors inédite en France. Chaque année, Mini World accueille près de 150 000 visiteurs.

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