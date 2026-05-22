Théâtre : Une marionnette au "Pouvoir" au TNP

Pouvoir, le spectacle conçu et mis en scène par l’épatant trio belge formé de Cécile Maidon, Noémie Vincart et Michel Villée, retrace l’histoire d’une marionnette au destin original. À voir au TNP.

Un petit bonhomme de bois et de tissu qui, au sens propre comme au sens figuré, ne supporte plus d’être manipulé. Son refus s’exprime au beau milieu du spectacle dont il est la vedette (sinon ce ne serait pas drôle).

Il interrompt la représentation et se rebelle contre les trois marionnettistes qui lui permettent pourtant de se mouvoir et de s’exprimer.

Il veut changer sa vie, ni plus ni moins. Ne jamais prendre la moindre décision, ne jamais penser, ne jamais choisir lui est devenu insupportable. Le conflit éclate.

De négociations en promesses, s’engage un débat intense et surprenant. Le pouvoir bascule, change de mains. Mais aucune issue n’est possible.

Le groupe envisage alors le vote comme solution ultime.

L’avis du public est sollicité. Les spectateurs se trouvent même embarqués dans une réflexion quasi philosophique : “Peut-on rêver d’un autre système ?”

Pouvoir de l’imagination

Et une multitude de questionnements s’organise autour de la question du pouvoir : celui exercé par ceux à qui on le confie mais aussi cet autre pouvoir, ce contre-pouvoir trop souvent négligé, celui de l’imagination.

Avec un sens de l’absurde bien dosé, le spectacle regorge de trouvailles scéniques et s’avère plein d’humour et d’autodérision, tout en jouissant d’une incontestable beauté visuelle.

Pour l’anecdote, la compagnie Une Tribu Collectif a eu l’idée de cette pièce après les manifestations massives d’adolescents, pas encore en âge de voter mais déjà concernés par les enjeux climatiques, qui descendirent dans la rue et s’invitèrent à la tribune de l’ONU par la voix de Greta Thunberg.

D’ailleurs le spectacle est accessible non seulement aux ados mais aussi aux enfants de plus de 10 ans. Tous ceux qui, un jour ou l’autre, prendront le pouvoir, ou pas.

Pouvoir – Du 27 au 30 mai au TNP