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FAUTRA Laurence Representant Rhône Amont Membre du Conseil de la Metropole de Lyon, © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Décines : le projet de centre pour mineurs isolés ne verra finalement pas le jour

  • par Loane Carpano

    • Après plusieurs oppositions de la droite, le projet de centre pour mineurs isolés prévu à Décines a été retiré par la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli (LR).

    Le projet de centre pour mineurs isolés de Décines ne verra finalement pas le jour. Sous l'ancien mandat écologiste, le président de la Métropole de Lyon souhaitait installer un centre de mise à l'abri et d'évaluation pour mineurs isolés à Décines-Charpieu. Un projet largement contesté par la maire LR de la commune, Laurence Fautra, qui avait même refusé le permis de construire du bâtiment.

    Fraîchement arrivée à la tête de la collectivité, la nouvelle présidente LR, Véronique Sarselli, a à son tour refusé "définitivement" le nouveau permis de construire déposé par les écologistes. Interviewé par nos confrères de Tribune de Lyon, Laurence Fautra s'est réjouit de cette annonce, estimant : "Nous avons déjà des migrants et des mineurs isolés à Décines. Ce projet à environ 15 millions d’euros et prévu à 80 centimètres du mur du lycée, vu nos problématiques, c’était remettre une couche à un mille-feuilles qui aurait pu être ingérable". L'élue LR avait également justifié sa décision par l'emplacement du projet, qui devait être situé entre deux quartiers politiques de la ville : le Prainet et Berthaudière Sabons.

    A la place du projet, la maire de Décines a confié à nos confrères vouloir créer une maison de la parentalité "avec tous les services d’accompagnement aux parents, un pôle d’aide social".

    Lire aussi : Centre pour mineurs isolés à Décines, LFI dénonce les propos "aux relents racistes" de la mairie

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