"Pas de souci" : cette expression courante en dit long sur nos relations aux autres selon un professeur de Lyon 3

La station du métro D, Sans Souci, à Lyon.

C’est une formule que l’on entend partout, au travail comme dans la vie quotidienne : "pas de souci". Ces trois mots devenus presque automatiques révèlent un trait de personnalité sur la personne qui l'emploie.

Dans une analyse publiée par The Conversation, Pierre-Yves Modicom, professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3, explique que cette expression est une formule toute faite utilisée pour fluidifier les échanges. Plus précisément, elle fait partie de ce qu'on appelle des "actes de langage figés".

Dire "pas de souci", ce n’est pas seulement répondre rapidement. C’est également anticiper toute forme de malaise chez l’autre. En utilisant cette formule, on évite à son interlocuteur de se sentir gêné.

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Une expression neutre, mais révélatrice de notre personnalité

D’après cette analyse, l’usage fréquent de "pas de souci" peut traduire une personnalité conciliante, tournée vers l’harmonie. Ceux qui l’emploient régulièrement cherchent souvent à éviter les conflits, même les plus petits d’entre eux.

Une posture qui peut refléter une certaine empathie, mais aussi, parfois, une difficulté à poser des limites. À force de vouloir maintenir un climat apaisé, certains en viennent à dire “pas de souci” même lorsqu’il y en a un. On peut notamment observer ce phénomène chez les personnes timides.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, "pas de souci" n’est pas centré sur soi. L’expression ne dit pas "ça ne me dérange pas", mais plutôt "il n’y a pas de problème". Ça relève d’un aspect plus neutre.

Alors, vous aussi vous employez souvent cette expression ?