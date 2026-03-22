Municipales 2026 : les résultats du second tour dans le 8e arrondissement de Lyon, Berzane réélu

Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 8e arrondissement de Lyon.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 45 718

Taux d'absentions : 42,57%

Votes blancs ou nuls : 1,10%

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Pour Vivre Lyon 8 – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Olivier BERZANE 49,97%

12868 Cœur Lyonnais Liste divers centre Barbara VELON

42,51%

10946 Retrouver Lyon 8 Liste d'union à l'extrême-droite Alexandre DUPALAIS 7,53%

1938



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