Municipales 2026 : les résultats du second tour dans le 8e arrondissement de Lyon, Berzane réélu

Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 8e arrondissement de Lyon.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 45 718
Taux d'absentions : 42,57%
Votes blancs ou nuls : 1,10%
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Pour Vivre Lyon 8 – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Olivier BERZANE
|49,97%
|12868
|Cœur Lyonnais
|Liste divers centre
|Barbara VELON
42,51%
10946
|Retrouver Lyon 8
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Alexandre DUPALAIS
|7,53%
|1938
A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 dans le 8e arrondissement de Lyon