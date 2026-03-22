Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 4e arrondissement de Lyon.

Avec 55, 19 %, Rémi Zinck (Liste d'union de la gauche et des écologistes) est réélu maire du 4e arrondissement de Lyon.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 26 783

Taux d'absentions : 29, 54 %

Votes blancs ou nuls : 2, 16 %

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Pour vivre Lyon 4e – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Rémi ZINCK 55, 19 % 10 193 Cœur lyonnais Liste divers centre Loïc TERRENES

44, 81 % 8 275

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