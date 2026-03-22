Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 4e arrondissement de Lyon.
Avec 55, 19 %, Rémi Zinck (Liste d'union de la gauche et des écologistes) est réélu maire du 4e arrondissement de Lyon.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 26 783
Taux d'absentions : 29, 54 %
Votes blancs ou nuls : 2, 16 %
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Pour vivre Lyon 4e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Rémi ZINCK
|55, 19 %
|10 193
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Loïc TERRENES
44, 81 %
|8 275
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