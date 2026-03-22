Municipales 2026 : les résultats du second tour dans le 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver conserve son fauteuil

Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 2e arrondissement de Lyon. Le candidat Coeur lyonnais Pierre Oliver devance l'écologiste Valentin Lugenstrass.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 21 400

Taux d'absention : 29,65 %

Votes blancs ou nuls : 1,62 %

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste % exprimés Nombre de voix Cœur lyonnais Liste divers centre Pierre OLIVER 59,80 %

8857 Pour Vivre Lyon 2e – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Valentin LUNGENSTRASS 40,20 % 5953



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