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Photo d’illustration. © Tim Douet

Municipales 2026 : les résultats du second tour dans le 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver conserve son fauteuil

  • par Vincent Guiraud

    • Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 2e arrondissement de Lyon. Le candidat Coeur lyonnais Pierre Oliver devance l'écologiste Valentin Lugenstrass.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 21 400
    Taux d'absention : 29,65 %
    Votes blancs ou nuls : 1,62 %

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste% exprimésNombre de voix
    Cœur lyonnaisListe divers centrePierre OLIVER59,80 %
    8857
    Pour Vivre Lyon 2e – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheValentin LUNGENSTRASS40,20 %5953

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 dans le 2e arrondissement de Lyon

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