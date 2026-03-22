Municipales 2026 : les résultats du second tour dans le 9e arrondissement de Lyon, Giraud élu

Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 9e arrondissement de Lyon.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 29 497

Taux d'absentions : 41,19%

Votes blancs ou nuls : 1,10%

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Retrouver Lyon 9 Liste d'union à l'extrême-droite Florian PATARD 7,27% 1237 Cœur lyonnais Liste divers centre Laila KHALLOUK 41,41%

7049

Pour vivre Lyon 9ème – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Emmanuel GIRAUD 51,32%

8736



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