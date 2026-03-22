Municipales 2026 : les résultats du second tour dans le 9e arrondissement de Lyon, Giraud élu

Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 9e arrondissement de Lyon.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 29 497
Taux d'absentions : 41,19%
Votes blancs ou nuls : 1,10%
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Retrouver Lyon 9
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Florian PATARD
|7,27%
|1237
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Laila KHALLOUK
|41,41%
|7049
|Pour vivre Lyon 9ème – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Emmanuel GIRAUD
|51,32%
|8736
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