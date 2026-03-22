Municipales 2026 : les résultats du second tour dans le 1er arrondissement de Lyon, Bouagga réélue

Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 1er arrondissement de Lyon. La maire sortante écologiste Yasmine Bouagga est largement réélue devant Laure Cédat.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 19 965

Taux d'abstention : 30,18 %

Votes blancs ou nuls : 1,85 %

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Pour vivre Lyon 1er – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Yasmine BOUAGGA 68,79 % 9411 Cœur lyonnais Liste divers centre Laure CÉDAT 31,21 % 4269

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