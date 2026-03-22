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Photo d’illustration. © Tim Douet

Municipales 2026 : les résultats du second tour dans le 1er arrondissement de Lyon, Bouagga réélue

  • par Vincent Guiraud

    • Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 1er arrondissement de Lyon. La maire sortante écologiste Yasmine Bouagga est largement réélue devant Laure Cédat.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 19 965
    Taux d'abstention : 30,18 %
    Votes blancs ou nuls : 1,85 %

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Pour vivre Lyon 1er – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheYasmine BOUAGGA68,79 %9411
    Cœur lyonnaisListe divers centreLaure CÉDAT31,21 %4269

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 dans le 1er arrondissement de Lyon

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