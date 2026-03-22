Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription de Villeurbanne.

Le candidat écologiste Bruno Bernard remporte la circonscription de Villeurbanne avec 41, 38 %.

17 sièges à pourvoir

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 87509

Taux d'abstentions : 51, 32 %

Votes blancs ou nuls : 1, 3 %