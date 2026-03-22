Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription de Villeurbanne.
Le candidat écologiste Bruno Bernard remporte la circonscription de Villeurbanne avec 41, 38 %.
17 sièges à pourvoir
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 87509
Taux d'abstentions : 51, 32 %
Votes blancs ou nuls : 1, 3 %
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des Ecologistes
|Bruno BERNARD
|41, 38 %
17 456
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE
|Gérald CANON
|8, 99 %
3 792
|Métropole insoumise pour faire mieux à Villeurbanne
|Gabriel AMARD
|15, 62 %
|6 588
|DIDIER VULLIERME AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNE
|Didier VULLIERME
12, 37 %
|5 218
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Sylvie BLES-GAGNAIRE
21, 64 %
9 126