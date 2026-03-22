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Bruno Bernard @GL

Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour, à Villeurbanne Bruno Bernard s'impose

  • par Nathan Chaize

    • Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription de Villeurbanne.

    Le candidat écologiste Bruno Bernard remporte la circonscription de Villeurbanne avec 41, 38 %.

    17 sièges à pourvoir

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 87509

    Taux d'abstentions : 51, 32 %

    Votes blancs ou nuls : 1, 3 %

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des EcologistesBruno BERNARD41, 38 %
    17 456
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDREGérald CANON8, 99 %
    3 792
    Métropole insoumise pour faire mieux à VilleurbanneGabriel AMARD15, 62 %6 588
    DIDIER VULLIERME AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNEDidier VULLIERME
    12, 37 %    		5 218
    GRAND COEUR LYONNAISSylvie BLES-GAGNAIRE
    21, 64 %
    9 126
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