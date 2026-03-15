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Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Municipales 2026 : les résultats à Saint-Romain-au-Mont-d'Or pour le premier tour

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Romain-au-Mont-d'Or.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1 018
    Taux d'absentions : 28, 98 %
    Votes blancs ou nuls : 2, 90 % de votes blancs et 0, 97 % de votes nuls

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Saint-Romain À CoeurSans étiquetteGuillaume Malot56, 40 %392
    Vivre St Romain Au Mont D'OrSans étiquetteNabila Arify43, 60 %303

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2020 à Saint-Romain-au-Mont-d'Or

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