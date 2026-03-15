Municipales 2026 : les résultats à Saint-Romain-au-Mont-d'Or pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Romain-au-Mont-d'Or.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1 018

Taux d'absentions : 28, 98 %

Votes blancs ou nuls : 2, 90 % de votes blancs et 0, 97 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Saint-Romain À Coeur Sans étiquette Guillaume Malot 56, 40 % 392 Vivre St Romain Au Mont D'Or Sans étiquette Nabila Arify 43, 60 % 303

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