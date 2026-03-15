Municipales 2026 : les résultats à Saint-Romain-au-Mont-d'Or pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Romain-au-Mont-d'Or.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1 018
Taux d'absentions : 28, 98 %
Votes blancs ou nuls : 2, 90 % de votes blancs et 0, 97 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Saint-Romain À Coeur
|Sans étiquette
|Guillaume Malot
|56, 40 %
|392
|Vivre St Romain Au Mont D'Or
|Sans étiquette
|Nabila Arify
|43, 60 %
|303
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