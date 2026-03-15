Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Albigny-sur-Saône
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 2 045
Taux d’abstention : 46, 26 %
Votes blanc ou nuls : 10, 19 % de votes blancs et 4, 28 % de nuls
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Unis Pour Albigny
|Yves Chipier
100
|940
Seul candidat engagé aux élections municipales à Albigny-sur-Saône, Yves Chipier est donc élu pour un second mandat dès le premier tour. En 2020, il l'avait emporté dans une triangulaire au second tour.
2e tour
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 1755
Taux d’abstention : 52,36
Votes blancs ou nuls : 15
|Liste
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|ALBIGNY POUR TOUS
|M. Michel BALAIS
|41,29
|339
|UNIS POUR ALBIGNY
|M. Yves CHIPIER
|47,38
|389
|ALBIGNY ENSEMBLE, AUTREMENT
|M. Denis DE MARINIS
|11,33
|83
1er tour :
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 1752
Taux d’abstention : 56,91 %
Votes blancs ou nuls : 1,65 %
|Liste
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|ALBIGNY POUR TOUS
|M. Michel BALAIS
|40,91
|297
|UNIS POUR ALBIGNY
|M. Yves CHIPIER
|41,46
|301
|ALBIGNY ENSEMBLE, AUTREMENT
|M. Denis DE MARINIS
|17,63
|128