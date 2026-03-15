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Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Municipales 2026 : les résultats à Albigny-sur-Saône pour le premier tour, Chipier réélu sans surprise

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Albigny-sur-Saône

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 2 045

    Taux d’abstention : 46, 26 %

    Votes blanc ou nuls : 10, 19 % de votes blancs et 4, 28 % de nuls

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Unis Pour Albigny
    		Yves Chipier
    100    		940

    Seul candidat engagé aux élections municipales à Albigny-sur-Saône, Yves Chipier est donc élu pour un second mandat dès le premier tour. En 2020, il l'avait emporté dans une triangulaire au second tour.


    Les résultats de 2020 :

    2e tour

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 1755

    Taux d’abstention : 52,36

    Votes blancs ou nuls : 15

    ListeConduite par%/exprimésNombre de voix
    ALBIGNY POUR TOUSM. Michel BALAIS41,29339
    UNIS POUR ALBIGNYM. Yves CHIPIER47,38389
    ALBIGNY ENSEMBLE, AUTREMENTM. Denis DE MARINIS11,3383

    1er tour :

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 1752

    Taux d’abstention : 56,91 %

    Votes blancs ou nuls : 1,65 %

    ListeConduite par %/exprimésNombre de voix
    ALBIGNY POUR TOUSM. Michel BALAIS40,91297
    UNIS POUR ALBIGNYM. Yves CHIPIER41,46301
    ALBIGNY ENSEMBLE, AUTREMENTM. Denis DE MARINIS17,63128
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