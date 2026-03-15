Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Albigny-sur-Saône

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 2 045

Taux d’abstention : 46, 26 %

Votes blanc ou nuls : 10, 19 % de votes blancs et 4, 28 % de nuls

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Unis Pour Albigny

Yves Chipier

100 940



Seul candidat engagé aux élections municipales à Albigny-sur-Saône, Yves Chipier est donc élu pour un second mandat dès le premier tour. En 2020, il l'avait emporté dans une triangulaire au second tour.



Les résultats de 2020 :

2e tour

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 1755

Taux d’abstention : 52,36

Votes blancs ou nuls : 15

Liste Conduite par %/exprimés Nombre de voix ALBIGNY POUR TOUS M. Michel BALAIS 41,29 339 UNIS POUR ALBIGNY M. Yves CHIPIER 47,38 389 ALBIGNY ENSEMBLE, AUTREMENT M. Denis DE MARINIS 11,33 83

1er tour :

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 1752

Taux d’abstention : 56,91 %

Votes blancs ou nuls : 1,65 %