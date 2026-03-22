Municipales 2026 : les résultats à Meyzieu pour le second tour, Issam Benzeghiba élu

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Meyzieu.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 23 901

Taux d'absentions : 42,99 %

Votes blancs ou nuls : 1,98 %

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste % exprimés Nombre de voix Meyzieu Ensemble Avec Issam Benzeghiba Liste divers centre Issam Benzeghiba 50,28 % 6716 Meyzieu Au Coeur Avec Christophe Quiniou Liste des Républicains Christophe Quiniou 49,72 % 6642

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