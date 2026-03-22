Municipales 2026 : les résultats à Meyzieu pour le second tour, Issam Benzeghiba élu

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Meyzieu.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 23 901
Taux d'absentions : 42,99 %
Votes blancs ou nuls : 1,98 %
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% exprimés
|Nombre de voix
|Meyzieu Ensemble Avec Issam Benzeghiba
|Liste divers centre
|Issam Benzeghiba
|50,28 %
|6716
|Meyzieu Au Coeur Avec Christophe Quiniou
|Liste des Républicains
|Christophe Quiniou
|49,72 %
|6642
A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à Meyzieu