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Photo d’illustration. © Tim Douet

Municipales 2026 : les résultats à La Mulatière pour le second tour

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à La Mulatière.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3947
    Taux d'absention : 44,54 %
    Votes blancs ou nuls : 1,69 %

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste% exprimésNombre de voix
    Réussir La MulatièreDivers droiteBénédicte Touchard36,71 %790
    La Mulatière Confluences d'énergiesDivers droiteVéronique Déchamps16,87 %363
    Mulatière D'AvenirDivers centreMaxime Bost46,42 %999

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à La Mulatière

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