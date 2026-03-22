Municipales 2026 : les résultats à La Mulatière pour le second tour

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à La Mulatière.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3947
Taux d'absention : 44,54 %
Votes blancs ou nuls : 1,69 %
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% exprimés
|Nombre de voix
|Réussir La Mulatière
|Divers droite
|Bénédicte Touchard
|36,71 %
|790
|La Mulatière Confluences d'énergies
|Divers droite
|Véronique Déchamps
|16,87 %
|363
|Mulatière D'Avenir
|Divers centre
|Maxime Bost
|46,42 %
|999
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