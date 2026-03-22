Municipales 2026 : les résultats à La Mulatière pour le second tour

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à La Mulatière.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3947

Taux d'absention : 44,54 %

Votes blancs ou nuls : 1,69 %

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste % exprimés Nombre de voix Réussir La Mulatière Divers droite Bénédicte Touchard 36,71 % 790 La Mulatière Confluences d'énergies Divers droite Véronique Déchamps 16,87 % 363 Mulatière D'Avenir Divers centre Maxime Bost 46,42 % 999

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