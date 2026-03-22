Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Rhône-Amont, Grand Coeur lyonnais s'impose

Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Rhône-Amont.
A Rhône-Amont, la candidate Grand Coeur lyonnais Laurence Fautra (34,88 %) prend la tête devant la liste d'Hélène Geoffroy (32,84 %).
12 sièges à pourvoir
Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 73 448
Taux d'absentions : 52,04 %
Votes blancs ou nuls : 1,45 %
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Hélène GEOFFROY
|32,84 %
11 403
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE
|Tim BOUZON
|13,86 %
|4812
|Faire Mieux Pour la Métropole de Lyon
|Fatiha DIDAOUI
|18,42 %
6396
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Laurence FAUTRA
|34,88 %
12 109