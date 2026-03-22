Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Rhône-Amont, Grand Coeur lyonnais s'impose

La ville de Vaulx-en-Velin

Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Rhône-Amont.

A Rhône-Amont, la candidate Grand Coeur lyonnais Laurence Fautra (34,88 %) prend la tête devant la liste d'Hélène Geoffroy (32,84 %).

12 sièges à pourvoir

Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 73 448

Taux d'absentions : 52,04 %

Votes blancs ou nuls : 1,45 %