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La ville de Vaulx-en-Velin

Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Rhône-Amont, Grand Coeur lyonnais s'impose

  • par Nathan Chaize

    • Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Rhône-Amont.

    A Rhône-Amont, la candidate Grand Coeur lyonnais Laurence Fautra (34,88 %) prend la tête devant la liste d'Hélène Geoffroy (32,84 %).

    12 sièges à pourvoir

    Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 73 448

    Taux d'absentions : 52,04 %

    Votes blancs ou nuls : 1,45 %

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesHélène GEOFFROY32,84 %
    11 403
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRETim BOUZON13,86 %4812
    Faire Mieux Pour la Métropole de LyonFatiha DIDAOUI18,42 %
    6396
    GRAND COEUR LYONNAISLaurence FAUTRA34,88 %
    12 109
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