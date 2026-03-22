Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Dardilly.

Avec 51, 08 %, le candidat divers droite Patrice Crosnier (Un nouvel élan pour dardilly) est élu maire de Dardilly.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6 845

Taux d'absentions : 40, 36 %

Votes blancs ou nuls : 1, 74 %

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Un Nouvel Elan Pour Dardilly Liste divers droite Patrice Crosnier

51, 08 % 2 051

Unis Pour Dardilly Liste divers droite Florence Schreinemacher 48, 92 % 1 964

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