Actualité
Photo d’illustration. © Tim Douet

Les résultats à Dardilly pour le second tour : Patrice Crosnier élu maire

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Dardilly.

    Avec 51, 08 %, le candidat divers droite Patrice Crosnier (Un nouvel élan pour dardilly) est élu maire de Dardilly.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6 845

    Taux d'absentions : 40, 36 %

    Votes blancs ou nuls : 1, 74 %

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Un Nouvel Elan Pour DardillyListe divers droitePatrice Crosnier
    51, 08 %    		2 051
    Unis Pour DardillyListe divers droiteFlorence Schreinemacher48, 92 %1 964

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à Dardilly

    à lire également
    Bruno Bernard
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour, à Villeurbanne Bruno Bernard s'impose

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Bruno Bernard
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour, à Villeurbanne Bruno Bernard s'impose 23/03/26
    Municipales 2026 en direct : Doucet revendique la victoire à Lyon, Aulas dépose un recours 23/03/26
    Municipales 2026 : Grégory Doucet l'emporte avec moins de 3 000 voix d'avance 23/03/26
    Article payant A Lyon, les couacs d'Aulas 23:56
    Interview Jean-Michel Aulas
    Article payant A Lyon , Jean-Michel Aulas : anatomie d’une chute 23:55
    d'heure en heure
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Les résultats à Saint-Fons pour le second tour : Hadi Mebarki élu maire 23:52
    Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
    Municipales 2026 : à Villeurbanne, Van Styvendael réélu avec 42,59 % des voix 23:50
    Les résultats à Dardilly pour le second tour : Patrice Crosnier élu maire 23:39
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Municipales 2026 : les résultats à La Mulatière pour le second tour 23:29
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Municipales 2026 : les résultats à Meyzieu pour le second tour, Issam Benzeghiba élu 23:25
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Rhône-Amont, Grand Coeur lyonnais s'impose 23:21
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour Portes du Sud, Grand Coeur lyonnais en tête 23:11
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lones et coteaux 22:31
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut