Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Dardilly.
Avec 51, 08 %, le candidat divers droite Patrice Crosnier (Un nouvel élan pour dardilly) est élu maire de Dardilly.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6 845
Taux d'absentions : 40, 36 %
Votes blancs ou nuls : 1, 74 %
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Un Nouvel Elan Pour Dardilly
|Liste divers droite
|Patrice Crosnier
51, 08 %
|2 051
|Unis Pour Dardilly
|Liste divers droite
|Florence Schreinemacher
|48, 92 %
|1 964
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