Municipales 2026 : les Insoumis désignent leurs chefs de files à Lyon

Réuni ce dimanche 21 septembre, les Insoumis de Lyon ont désigné neuf binômes chargés d'animer la campagne des municipales dans les arrondissements de la ville.

A six mois de l'échéance, la France Insoumise se prépare aux municipales de 2026 à Lyon. Réuni ce dimanche 21 septembre au cours de leur "Assemblée Municipale", les Insoumis ont désigné, pour la ville de Lyon, neuf binômes de chefs de file charger d'animer la campagne localement. Des duos "validés par le comité électoral nationale de la France Insoumise" précise le parti dans un communiqué de presse.

"Fidèles à notre texte stratégique adopté en janvier 2025, nous construisons un programme de rupture radicale afin de fédérer largement autour de propositions concrètes pour transformer la vie des Lyonnais·es" expliquent les Insoumis, alors qu'une candidature dès le premier tour à Lyon face à l'écologiste Grégory Doucet, est de plus en plus d'actualité.

Anaïs Belouassa-Cherifi, députée de la 1ère circonscription du Rhône pourrait être la candidate LFI à Lyon. En juin dernier, l'ancienne secétaire générale de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon avait expliqué que "l'idée d'une candidature commence à émerger dans ma tête".

Cette dernière ne figure d'ailleurs pas dans les binômes désignés par le parti qui auront pour mission "de faire vivre le collectif de campagne et de porter nos propositions dans leur arrondissement". "Dès à présent, nousirons à la rencontre des associations et acteur·ices de terrains, et organiserons des enquêtes populaires programmatiques auprès des citoyen·nes. Nous invitonsles Lyonnais·es à se rapprocher de nos chef·fes de file pour rejoindre cette dynamique d'Union Populaire" concluent les Insoumis.

Les 9 binômes désignés :

1er arrondissement : Eleni Ferlet et Florestan Groult

2e arrondissement : Malika Benarab Attou et Paul Conway Pech

3e arrondissement : Claudie Lombardo et Dorian Geraut

4e arrondissement : Pauline Fivel et Achille Partrick

5e arrondissement : Anne-Elisabeth Truillet et Olivier Saint Gal de Pons

6e arrondissement : Lise Paillette et Dany Faribeault

7e arrondissement : Sophie Charrier et Jean-Michel Lacroix

8e arrondissement : Maud Dordain et Laurent Legendre

9e arrondissement : Delphine Juthier et Bruno Magnin