Actualité
(Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP)

Municipales 2026 : les Insoumis désignent leurs chefs de files à Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Réuni ce dimanche 21 septembre, les Insoumis de Lyon ont désigné neuf binômes chargés d'animer la campagne des municipales dans les arrondissements de la ville.

    A six mois de l'échéance, la France Insoumise se prépare aux municipales de 2026 à Lyon. Réuni ce dimanche 21 septembre au cours de leur "Assemblée Municipale", les Insoumis ont désigné, pour la ville de Lyon, neuf binômes de chefs de file charger d'animer la campagne localement. Des duos "validés par le comité électoral nationale de la France Insoumise" précise le parti dans un communiqué de presse.

    A lire aussi : Les Insoumis font monter la pression et les enchères à Lyon

    "Fidèles à notre texte stratégique adopté en janvier 2025, nous construisons un programme de rupture radicale afin de fédérer largement autour de propositions concrètes pour transformer la vie des Lyonnais·es" expliquent les Insoumis, alors qu'une candidature dès le premier tour à Lyon face à l'écologiste Grégory Doucet, est de plus en plus d'actualité.

    Anaïs Belouassa-Cherifi, députée de la 1ère circonscription du Rhône pourrait être la candidate LFI à Lyon. En juin dernier, l'ancienne secétaire générale de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon avait expliqué que "l'idée d'une candidature commence à émerger dans ma tête".

    Cette dernière ne figure d'ailleurs pas dans les binômes désignés par le parti qui auront pour mission "de faire vivre le collectif de campagne et de porter nos propositions dans leur arrondissement". "Dès à présent, nousirons à la rencontre des associations et acteur·ices de terrains, et organiserons des enquêtes populaires programmatiques auprès des citoyen·nes. Nous invitonsles Lyonnais·es à se rapprocher de nos chef·fes de file pour rejoindre cette dynamique d'Union Populaire" concluent les Insoumis.

    Les 9 binômes désignés :

    1er arrondissement : Eleni Ferlet et Florestan Groult
    2e arrondissement : Malika Benarab Attou et Paul Conway Pech
    3e arrondissement : Claudie Lombardo et Dorian Geraut
    4e arrondissement : Pauline Fivel et Achille Partrick
    5e arrondissement : Anne-Elisabeth Truillet et Olivier Saint Gal de Pons
    6e arrondissement : Lise Paillette et Dany Faribeault
    7e arrondissement : Sophie Charrier et Jean-Michel Lacroix
    8e arrondissement : Maud Dordain et Laurent Legendre
    9e arrondissement : Delphine Juthier et Bruno Magnin

    à lire également
    Lyon : plus de 700 personnes contrôlées lors d’une opération à la Guillotière

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : plus de 700 personnes contrôlées lors d’une opération à la Guillotière 09:55
    Municipales 2026 : les Insoumis désignent leurs chefs de files à Lyon 09:10
    A Lyon, le maire de Saint-Etienne jugé à partir de lundi pour chantage à la sextape 08:44
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air plutôt bonne ce lundi 08:15
    marche pour Thomas
    Drame de Crépol : début de la reconstitution, sous forme numérique 07:56
    d'heure en heure
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation 07:39
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Une journée nuageuse et humide ce lundi à Lyon, seulement 16 degrés attendus 07:12
    Morane Rey-Huet, président des Conseillers du commerce extérieur de la France et du comité Auvergne-Rhône-Alpes, est l'invité de "6 minutes chrono" / Lyon Capitale.
    Droits de douane : "Pourquoi ne sommes-nous pas alignés sur les 10 % des Anglais ?" 07:00
    Une aide d'urgence pour les éleveurs touchés par la dermatose nodulaire contagieuse 21/09/25
    drogue cocaïne et cannabis
    Un homme transportant de la drogue retrouvé à Vénissieux 21/09/25
    La piscine de Vaise flambant neuve à Lyon 21/09/25
    crise immobilière Haute-Savoie
    Etat et bailleurs sociaux s'allient pour la sécurité de leurs logements en Haute-Savoie 21/09/25
    Crédits Photos : Zzam! Agency
    Ultra-trail : Victor Richard remporte le Tor des Géants (335 km) et bat un record de temps 21/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut