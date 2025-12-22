La compagnie aérienne Sky Express propose désormais deux vols par semaine permettant de relier Lyon à Athènes.

La compagnie aérienne grecque Sky Express ouvre une nouvelle ligne directe entre Athènes et Lyon Saint-Exupéry. En place depuis le 15 décembre dernier, la ligne aérienne dessert les villes à raison de deux voyages par semaine.

Pour ceux qui souhaiteraient profiter d'un peu de soleil cet hiver, des billets sont d'ores et déjà en vente. Les voyageurs pourront ainsi s'envoler le lundi ou le vendredi.

Lire aussi : EasyJet dessert cinq nouvelles destinations au départ de Lyon