Rhône : après plusieurs mois d’enquête, un groupe de cambrioleurs interpellé

  • par la rédaction

    • 4 individus ont été interpellés le 16 décembre. Ils sont suspectés d'avoir commis deux cambriolages en août dernier à Chaponnay, dans le Rhône.

    Les investigations menées par la brigade de recherche de Mions depuis plusieurs mois ont permis l’interpellation de 4 individus le 16 décembre. Ils sont suspectés d’avoir commis deux cambriolages à Chaponnay, dans le Rhône. Début août, trois individus se sont, en effet, introduits chez un homme vivant seul avant de le ligoter, le forcer à prendre des médicaments sous la menace d’une arme blanche et de le contraindre à donner les codes de ses téléphones ainsi que les clés de ses coffres. Plusieurs objets de valeur avaient alors été dérobés.

    Le lendemain, une proche de la victime était attaquée de façon similaire, amenant rapidement les enquêteurs à conclure que les méfaits avaient été commis par le même groupe de personnes. Le montant des deux préjudices a d’ailleurs été estimé à près de 60 000 euros. Après avoir été présentés au tribunal judiciaire de Lyon, les suspects ont donc été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement en comparution immédiate.

