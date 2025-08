Les Insoumis font monter la pression et les enchères à Lyon

Les députés du Rhône du Nouveau Front Populaire réunis à Lyon lors de la campagne des législatives. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La France insoumise laisse planer le doute sur ses intentions pour les municipales. Anaïs Belouassa, députée lyonnaise, ne ferme pas la porte à une candidature autonome au premier tour dont les écologistes se passeraient volontiers.

La France insoumise continue de souffler le chaud et le froid sur ses possibles partenaires écologistes pour les élections municipales à Lyon. Le coordinateur national du parti, Manuel Bompard, assure que ses militants lyonnais se mettent en condition pour présenter une liste autonome au premier tour. Dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon, leader historique du parti, propose aux écologistes un pacte de non-agression dans les villes gérées par les écologistes en échange d’un soutien dans l’offensive des Insoumis contre des bastions socialistes. “Ils gardent les deux fers au feu. Ils ne veulent pas faire comme en 2020 en passant à côté des municipales. Ils avaient soutenu des collectifs citoyens mais ont eu peu d’élus et donc de sénateurs. Cette fois, ils veulent s’implanter localement soit en y allant soit en créant un rapport de force pour obtenir le plus de places dans les listes. Mais je pense que Lyon n’est pas vraiment une cible pour eux”, estime le sénateur écologiste Thomas Dossus qui sera l’un des négociateurs de son parti.

Des mots qui blessent