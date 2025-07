Des colonies de vacances sont proposées aux enfants au cours de l'été par le département du Rhône. L'une d'entre elles a débuté ce lundi 7 juillet.

Le Département du Rhône propose aux jeunes de 9 à 14 ans une colo sportive au lac des Sapins, à partir de ce lundi 7 juillet et jusqu'au 11 juillet. Deux groupes de 20 enfants ont été formés et sont encadrés par un directeur et un référent sanitaire, ainsi que par quatre animateurs.

L'objectif de ce séjour, organisé par la ligue de l'enseignement, est de faire découvrir aux jeunes Rhodaniens de nombreuses activités sportives : kayak, paddle, mini-golf, baignade, etc.

D'autres colos sur des thématiques différentes sont proposées aux enfants entre 6 et 14 ans tout au long de l'été par le Département du Rhône, dans le cadre du programme "Mes colos dans le Rhône !".

