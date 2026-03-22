Le second tour des élections municipales et métropolitaines de Lyon se tient ce dimanche 22 mars 2026. La rédaction de Lyon Capitale se mobilise pour vous faire vivre en direct la soirée électorale avec tous nos journalistes. Résultats, coulisses, réactions... suivez le déroulement du scrutin à Lyon et dans la Métropole de Lyon.

Le dénouement est proche. Ce dimanche 22 mars, et après quatre mois de campagne électorale intense et un entre-deux-tours très animé, notamment à Lyon et dans la Métropole, le second tour des municipales et métropolitaines va rendre son verdict. Après un premier tour en forme de surprise à Lyon, avec Grégory Doucet, le maire sortant, arrivé en tête face à Jean-Michel Aulas, malgré des sondages favorables à l'ancien patron de l'OL, qui des deux hommes va décrocher l'Hôtel de Ville ? L'élu écologiste parviendra-t-il à conserver son poste ? Jean-Michel Aulas aura-t-il réussi à refaire son retard ? Réponse dans quelques heures seulement.

A l'occasion de ce second tour des municipales, toute la rédaction de Lyon Capitale est mobilisée pour vous faire vivre cette soirée électorale au plus près des principaux acteurs. Enjeux dans les villes et à la Métropole de Lyon, réactions en direct, coulisses depuis les QG des candidats et depuis la préfecture, résultats dans toutes les villes de la Métropole... Suivez, en direct cette soirée sur LyonCapitale.fr. Toutes les dernières infos à retrouver ci-dessous.