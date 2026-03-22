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Jean-Michel Aulas au siège de Lustucru, dans le 8e arrondissement de Lyon, ce mercredi 18 mars. (@Vincent Guiraud)
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A Lyon, les couacs d'Aulas

  • par Paul Terra

    • Dans le dernier mois de la campagne des municipales, Jean-Michel Aulas a multiplié les erreurs et les approximations cassant sa dynamique de l’automne.

    5 janvier. Le méga-tunnel

    Tout l’automne, Jean-Michel Aulas a réussi à faire du “en même temps”, mêlant des annonces de droite sur la sécurité et des clins d’œil à la gauche sur la gratuité (cantines, TCL). Les écologistes peinent à trouver des angles d’attaque. Jean-Michel Aulas va leur en servir un sur un plateau en présentant, début janvier, son projet de tunnel autoroutier sous le tunnel de Fourvière. Les écologistes jubilent, ils vont dès lors pilonner le “candidat de la bagnole et du béton”.

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