Grégory Doucet et Bruno Bernard ont attaqué en diffamation le magazine Lyon People après la parution d'un article les accusant d'avoir "deux nouveaux morts sur la conscience" après un triste accident de circulation à Lyon. L'affaire, jugée cette semaine, a été mise en délibéré au 17 mars prochain.

C'est entre les deux tours des scrutins municipal et métropolitain que Grégory Doucet et Bruno Bernard devraient être fixés sur l'affaire qui les oppose au magazine Lyon People. Le maire de Lyon et le président de la Métropole ont attaqué en diffamation le site auprès du tribunal correctionnel de Lyon suite à une publication intitulée : "Accident mortel à Lyon. Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience."

Un écrit qui avait été mis en ligne le 16 février 2025, deux jours après la mort de deux jeunes garçons lors d'un tragique accident de la circulation à Lyon. Les deux frères d'une vingtaine d'années avaient été percutés par une voiture alors qu'ils circulaient à trottinette, à l'angle de l'avenue Félix-Faure et de la rue du Lac, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Faisant référence aux travaux réalisés sur l'axe à ce moment là, Marc Engelhard, auteur de l'article et rédacteur en chef, affirmait : "La co-responsabilité de Grégory Doucet et de Bruno Bernard, relevant de leur dogmatisme et de leur amateurisme, est donc clairement engagée dans ce terrible drame." Avant d'ajouter : "La responsabilité de ce nouveau drame est partagée entre le chauffeur de la Tesla et les décideurs écologistes, comme ce fut le cas pour le drame du quai Maréchal Joffre." Le conducteur en cause avait fait un malaise au volant de son véhicule avant de percuter les jeunes garçons.

"Cela ressemble à un aveu"

Une provocation de trop pour Bruno Bernard et Grégory Doucet alors que Lyon People, s'est fait depuis plusieurs années une spécialité des outrances à l'encontre des élus écologistes à Lyon : du surnom donné au maire de Lyon ("le petit Grégory") en passant par des montages photos moquant un élu métropolitain après une chute à vélo ou encore en qualifiant de "khmers verts" les écologistes.

L'audience devant la 6e chambre presse du tribunal correctionnel de Lyon s'est tenue ce mardi 20 janvier, en l'absence des protagonistes. Si l'avocat de Lyon People a estimé que "les jugements de valeur (inscrits dans l'article visé) s'inscrivent dans la liberté d'expression", son homologue représentant Bruno Bernard et Grégory Doucet a rappelé que l'origine de l'accident était liée au malaise de l'automobiliste tout en précisant que dans le journal papier les passages diffamatoires avaient disparu. "Cela ressemble à un aveu" a-t-il noté, dans des propos rapportés par nos confrères du Progrès.

Grégory Doucet et Bruno Bernard réclament chacun 10 000 euros de dommages et intérêts à Lyon People ainsi que le remboursement de leurs frais de justice à hauteur de 4 000 euros. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 17 mars prochain.