Actualité
Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)
Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)

"Morts sur la conscience" : Doucet et Bernard réclament 20 000 euros à Lyon People

  • par Vincent Guiraud
  • 1 Commentaire

    • Grégory Doucet et Bruno Bernard ont attaqué en diffamation le magazine Lyon People après la parution d'un article les accusant d'avoir "deux nouveaux morts sur la conscience" après un triste accident de circulation à Lyon. L'affaire, jugée cette semaine, a été mise en délibéré au 17 mars prochain.

    C'est entre les deux tours des scrutins municipal et métropolitain que Grégory Doucet et Bruno Bernard devraient être fixés sur l'affaire qui les oppose au magazine Lyon People. Le maire de Lyon et le président de la Métropole ont attaqué en diffamation le site auprès du tribunal correctionnel de Lyon suite à une publication intitulée : "Accident mortel à Lyon. Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience."

    A lire aussi : Rue89Lyon relaxé, la famille Aulas annonce faire appel

    Un écrit qui avait été mis en ligne le 16 février 2025, deux jours après la mort de deux jeunes garçons lors d'un tragique accident de la circulation à Lyon. Les deux frères d'une vingtaine d'années avaient été percutés par une voiture alors qu'ils circulaient à trottinette, à l'angle de l'avenue Félix-Faure et de la rue du Lac, dans le 3e arrondissement de Lyon.

    Faisant référence aux travaux réalisés sur l'axe à ce moment là, Marc Engelhard, auteur de l'article et rédacteur en chef, affirmait : "La co-responsabilité de Grégory Doucet et de Bruno Bernard, relevant de leur dogmatisme et de leur amateurisme, est donc clairement engagée dans ce terrible drame." Avant d'ajouter : "La responsabilité de ce nouveau drame est partagée entre le chauffeur de la Tesla et les décideurs écologistes, comme ce fut le cas pour le drame du quai Maréchal Joffre." Le conducteur en cause avait fait un malaise au volant de son véhicule avant de percuter les jeunes garçons.

    "Cela ressemble à un aveu"

    Une provocation de trop pour Bruno Bernard et Grégory Doucet alors que Lyon People, s'est fait depuis plusieurs années une spécialité des outrances à l'encontre des élus écologistes à Lyon : du surnom donné au maire de Lyon ("le petit Grégory") en passant par des montages photos moquant un élu métropolitain après une chute à vélo ou encore en qualifiant de "khmers verts" les écologistes.

    L'audience devant la 6e chambre presse du tribunal correctionnel de Lyon s'est tenue ce mardi 20 janvier, en l'absence des protagonistes. Si l'avocat de Lyon People a estimé que "les jugements de valeur (inscrits dans l'article visé) s'inscrivent dans la liberté d'expression", son homologue représentant Bruno Bernard et Grégory Doucet a rappelé que l'origine de l'accident était liée au malaise de l'automobiliste tout en précisant que dans le journal papier les passages diffamatoires avaient disparu. "Cela ressemble à un aveu" a-t-il noté, dans des propos rapportés par nos confrères du Progrès.

    Grégory Doucet et Bruno Bernard réclament chacun 10 000 euros de dommages et intérêts à Lyon People ainsi que le remboursement de leurs frais de justice à hauteur de 4 000 euros. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 17 mars prochain.

    à lire également
    Kalashnikov - AK47
    Lyon : une arme de guerre découverte dans les parties communes d’un immeuble

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Kalashnikov - AK47
    Lyon : une arme de guerre découverte dans les parties communes d’un immeuble 18:08
    Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)
    "Morts sur la conscience" : Doucet et Bernard réclament 20 000 euros à Lyon People 17:40
    Lyon : Manuel Marielle nommé directeur général de Renault Trucks France 17:00
    Bosch ferme son bureau d'études de Vénissieux : une quarantaine d'emplois supprimés 16:20
    Vallée de la chimie
    Métropole de Lyon : des logements sociaux de la Vallée de la Chimie sécurisés face aux risques technologiques 15:40
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon. Tramway Plateau nord : la gauche accuse les maires LR de prôner "le rien" 14:50
    Municipales à Lyon : Kimelfeld tape sur Doucet et appelle à ne pas voter pour Aulas 14:10
    L214 interpelle Carrefour à Vénissieux sur l’élevage intensif 13:22
    Culture : un nouvel élan au TNG 12:38
    La Ville de Lyon cède les anciens bains-douches Flesselles à la clinique Saint-Charles 11:44
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    L'Université Lyon 2 mise sur la licence professionnelle comme tremplin vers l'emploi 11:11
    voiture police faits-divers
    Lyon : un homme agressé au tournevis à la Part-Dieu, un suspect arrêté 10:29
    Collège Jacques-Prévert, à Saint-Symphorien-d’Ozon. Crédit AA Group
    Rhône : les travaux de restructuration du collège Jacques-Prévert débutent à Saint-Symphorien-d’Ozon 09:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut