Lyon : une arme de guerre découverte dans les parties communes d’un immeuble

Des agents de sécurité ont découvert une kalachnikov dans les parties communes d’un immeuble du 8e arrondissement de Lyon.

Il était environ 19 heures mercredi 21 janvier lorsque des agents de sécurité ont retrouvé une arme de guerre dans un immeuble du 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, les agents avaient été mandatés par un bailleur pour une visite de parties communes.

L’arme, retrouvée au 4e étage, est un fusil d’assaut de calibre 7,62 mm. Aucune douille n’a été retrouvée, mais le meuble dissimulait également 10 grammes de résine de cannabis.