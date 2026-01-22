Actualité
Manuel Marielle, nouveau directeur de Renault Trucks France basée à Lyon.

Lyon : Manuel Marielle nommé directeur général de Renault Trucks France

  • par La rédaction

    • Manuel Marielle prendre ses fonctions le 1er mai à la tête du premier marché du constructeur de poids lourds basé à Lyon. Il succède à Christophe Martin, en poste depuis 2018.

    Renault Trucks a annoncé la nomination de Manuel Marielle au poste de directeur général de Renault Trucks France à compter du 1ᵉʳ mai 2026. Christophe Martin, qui occupait cette fonction depuis 2018, prendra de nouvelles responsabilités au sein du comité exécutif de Renault Trucks.

    Manuel Marielle, 53 ans, a débuté sa carrière chez Renault Trucks en 1999 dans des fonctions finance et a évolué à des postes de management au sein du groupe Volvo, notamment dans les comités exécutifs de Mack Trucks, Volvo Trucks North America et Renault Trucks. Il dirige actuellement la division européenne dédiée aux véhicules de moyens tonnages, qu'il a contribué à créer.

    "Je rejoins une organisation solide et performante, portée par des équipes talentueuses. Ma priorité sera de rester concentré sur l'expérience et le succès de nos clients", déclare Manuel Marielle.

    Laisser un commentaire

