Disparition Myrtille
Mort de Myrtille Stcherbanioff : un hommage rendu dimanche à Bron

  • par Clémence Margall

    • Dans le cadre du festival Yggdrasil, un dernier hommage sera rendu à Myrtille Stcherbanioff, jeune lyonnaise retrouvée morte en juillet, dimanche 7 septembre.

    Myrtille Stcherbanioff, jeune lyonnaise disparue en mai dernier puis retrouvée morte en juillet, aura droit à un dernier hommage. Le festival Yggdrasil, qui se tient ce week-end au parc de l’hippodrome de Parilly à Bron, lui rendra en effet hommage dimanche 7 septembre à 16h45.

    "Myrtille Stcherbanioff était connue et appréciée dans le monde Médiéval pour sa gentillesse et son engagement. Elle aimait particulièrement le festival Yggdrasil, auquel elle participait régulièrement. En accord avec sa famille, un moment de recueillement aura lieu ce dimanche à 16h45 au cœur du festival. Sa sœur prendra la parole avant qu'une danse collective, accompagnée par les musiciens de Queimada - le groupe auquel Myrtille appartenait - ne conclue cet hommage", écrivent ainsi les organisateurs.

    Pour rappel, le parquet de Thonon-les-Bains a annoncé le 8 août avoir classé sans suite l’enquête sur la mort de Myrtille Stcherbanioff. Pour l’heure, la piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs.

    Lire aussi : Mort de Myrtille Stcherbanioff : la piste criminelle définitivement écartée

    Comment participer aux Open swim stars de Lyon ce week-end ?

