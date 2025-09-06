Actualité
La 10e édition de l’Open Swim Stars s’est tenue comme prévue, contrairement au para-triathlon des Jeux. Crédit photo Open Swim Stars.

Comment participer aux Open swim stars de Lyon ce week-end ?

  • par Clémence Margall

    • Les Open swim stars reviennent à Lyon ces 6 et 7 septembre à Lyon entre les berges du Rhône et la Cité Internationale.

    Pour sa 10e édition, les Open swim stars sont de retour à Lyon ce week-end, les 6 et 7 septembre. Deux jours pour faire la course à la nage dans le Rhône, mais également pour sensibiliser à la pratique sportive et aux enjeux liés à la nage. Quatre épreuves de nage en eaux libres ont été pensées pour l’occasion : 7 kilomètres, 1,1 kilomètre en soutien à l’association Courir pour Elles, puis 3,5 kilomètres et 5 kilomètres.

    Pour participer, cela se passe ce samedi de 14 heures (pour le retrait des bonnets sur le quai Mélina Mercouri) à 19 heures, puis dimanche de 7h30 à 13 heures entre la Cité internationale (6e arrondissement) et le parc des Berges (7e arrondissement). Il vous faudra débourser entre 24 et 55 euros selon les épreuves.

    Plus d’informations et billetterie sur le site de l’événement.

