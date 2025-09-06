Au sud de Lyon : le cortège du mariage dérape, la police ciblée par des tirs de mortiers

La police de Rillieux-la-Pape est intervenue mercredi 3 septembre pour des tirs d’artifice dans le cortège d’un mariage avant d’être prise à partie.

Alors qu’un cortège de mariage traversait le centre-ville de Rillieux-la-Pape, au Sud de Lyon, plusieurs tirs de mortiers ont été constatés, obligeant les forces de l’ordre à intervenir. D’après nos confrères du Progrès, les participants auraient assuré ne pas être en tord lors du contrôle.

Une trentaine d’individus s’est alors violemment joint au cortège, nécessitant l’utilisant de gaz lacrymogène afin de maîtriser les suspects. Plus tard dans la soirée, d’autres tirs de mortiers et des jets de pierres ont été effectués dans le quartier de la Velette. Si aucune interpellation n’a été effectuée, cet incident serait lié aux événements de la matinée, indiquent encore nos confrères.