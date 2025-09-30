À table
Tarte à la praline praline d'or
Tarte à la praline. Crédit : Mondiale de la praline

Mondiale de la praline : qui sont les lauréats 2025 ?

  par Loane Carpano

    • Du 28 au 29 septembre se sont tenues les finales du Mondiale de la praline à Lyon. Sept pralines d'or ont été décernées pour 31 finalistes amateurs, apprentis et professionnels.

    Brioches, tartes, desserts, cocktails... du 28 au 29 septembre, la praline était à l'honneur à Lyon. A l'occasion des finales du mondiale de la praline, 31 finalistes amateurs, apprentis et professionnels se sont affrontés par catégorie pour décrocher les fameuses "Pralines d'or". Leurs créations ont été présentées au jury, composé de chefs, d'artisans et de pâtissiers, avant d'être départagées.

    Parmi les différentes "Pralines d'or":

    • Catégorie brioche à la praline : Mickaël Cuillerot, de "Martin Vey Pâtisserie", située à Collonges-au-Mont- D’or.
    • Catégorie tarte à la praline : Thomas Dura, de "Thomas Dura Pâtisserie Chocolaterie", situé à Ecully.
    • Catégorie création originale sucrée : Bruno Saladino, de "Chocolaterie Saladino", située à Villefranche.
    • Catégorie Mixologie : Thomas Jacob, de "L'Officine", situé à Lyon 2
    • Catégorie praline avenir : Kelyan Cap, de la "Boulangerie COCOL", située à Lyon 1
    • Catégorie praline durable : Béatrice Maire, de "Graine de choc", situé à Pouru Saint Rémy

    Côté amateur , la "Praline d'or" "goûter sucré" a été attribuée à Johnny Loison.

    Brioche à la praline Mondiale de la praline
    Brioche à la praline. Crédit : Mondiale de la praline.

