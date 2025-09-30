L’État et la Région unissent leurs forces pour l’innovation en Auvergne-Rhône-Alpes

L’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé avoir engagé 120 millions d’euros dans le cadre de France 2030 régionalisé, afin de soutenir l’innovation et la compétitivité industrielle dans la région.

Trois ans après le lancement de France 2030, 206 projets locaux ont déjà bénéficié d'un soutien financier à hauteur de 120 millions d'euros pour son volet "régionalisé". Particularité du programme : chaque euro investi par l’État est complété par un euro de la Région, dans une logique de cofinancement.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le plan s’articule autour de quatre axes : l’accompagnement de projets innovants pour faire émerger de futurs leaders, le soutien à la recherche collaborative associant PME, ETI et laboratoires, l’appui à la structuration de filières stratégiques régionales, et enfin la formation professionnelle pour anticiper les mutations économiques.

Avec France 2030, déjà 1 250 projets ont été financés en Auvergne-Rhône-Alpes par l'Etat, pour un montant total de 6,35 milliards d’euros. Les entreprises et acteurs de la recherche sont appelés à répondre aux prochains appels à projets d’ici juillet 2026.