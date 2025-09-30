Actualité
La centrale du Bugey. DR

EDF poursuit son projet de construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires au Bugey

  • par Loane Carpano

    • A l'issue d'un débat public long de quatre mois, EDF annonce poursuivre la préparation de son projet de construction de deux réacteurs nucléaires juste à côté de la centrale existante du Bugey (Ain).

    Du 28 janvier au 15 mai dernier, la Commission nationale du débat public (CNDP) organisait un débat public sur le projet de construction de réacteurs EPR2 à la centrale nucléaire du Bugey. Alors que le projet était largement contesté, notamment par la France Insoumise, le débat aurait suscité "des expressions favorables" et permis de recueillir une matière "abondante et riche" auprès des habitants du territoire.

    A l'issue de ce débat long de quatre mois et en raison de ces expressions favorables, EDF annonce dans un communiqué poursuivre la préparation de son projet en déposant les demandes d’autorisations administratives nécessaires à sa réalisation.

    De son côté, la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé mercredi 30 septembre, lancer la démarche "Grand chantier". Dans cet élan, la préfète Fabienne Buccio réunira le comité régional stratégique EPR2 d'ici la fin de l'année pour proposer une nouvelle gouvernance et définir l'ensemble des grandes orientations du projet.

    Un projet "responsable socialement"

    Plusieurs modifications tirées du débat, seront apportées au projet de base. Parmi les deux options proposées, c'est la première option incluant la construction de deux tours d'une hauteur d'environ 205 m qui sera retenue. Un système de refroidissement permettant de réduire la température de l’eau rejetée dans le Rhône sera également ajouté au projet.

    A travers ce projet, EDF annonce s'engager à mener un projet responsable socialement et respectueux de l’environnement, "au bénéfice des habitants et des territoires proches." Pour cela, plusieurs actions seront mises en place avec les différents acteurs du chantier. Entre autres, en favorisant l'emploi local, en évitant et en réduisant ses impacts sur la nature, et en minimisant les flux routiers inhérents aux activités du chantier sur le territoire.

    EDF s'engage également à informer de manière transparente et à dialoguer avec les publics du territoire. Notamment en mettant en place des dispositifs d’information et de concertation continue pour des projets relevant de sa responsabilité de maître d’ouvrage.

