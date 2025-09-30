Actualité
Illustration logement (© iStock)

La Métropole de Lyon revalorise son Fonds de Solidarité Logement

  • par La rédaction

    • Le conseil métropolitain a voté lundi un nouveau règlement du Fonds de solidarité logement élaboré avec 80 partenaires.

    La Métropole de Lyon a adopté ce 29 septembre un nouveau règlement du Fonds de Solidarité Logement, fruit d'un travail collaboratif réunissant services de la Métropole et de l'État, CAF, bailleurs sociaux, fournisseurs d'énergie et associations. Un atelier prospectif a rassemblé plus de 80 professionnels du territoire.

    La contribution des bailleurs sociaux passe de 3 à 5 euros par logement, générant environ 350 000 euros supplémentaires en 2026. Le plafond de quotient familial pour être éligible est revalorisé de 6% pour "rattraper l'inflation", inchangé depuis 2016.

    Parmi les améliorations : un plafond unique de 500 euros par an pour le FSL énergie et la possibilité de bénéficier de deux aides au maintien dans le logement sur deux ans glissants, dans la limite de 3 000 euros. Les ménages n'auront plus à attendre deux ans pour solliciter une nouvelle aide.

    Le dépôt de première demande pour le FSL énergie se fera directement via Toodego, sans référent social, pour "réduire les situations de non-recours". La Métropole prévoit aussi des actions pour mobiliser les locataires du parc privé, qui ne représentent que 4% des bénéficiaires.

    Lyon : une explosion dans un restaurant de la Presqu'île fait trois blessés

