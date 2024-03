Mieux comprendre la fatigue ressentie chez les patients atteint de sclérose en plaques

Manon Rojo est l'une des douze candidats sélectionnés pour la finale Université de Lyon de "Ma thèse en 180 secondes". Sa thèse : bénéfices d’une activité physique adaptée chez des patients avec un diagnostic récent de sclérose en plaques.

Expliquer au grand public des travaux de recherche complexes : c'est l'idée du grand événement scientifique de printemps qui se tient mardi 19 mars à Lyon.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Ils étaient 12 doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne à exposer, en trois minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le jury de Ma Thèse en 180 secondes - Finale locale Université de Lyon

- Sabine Fourrier, Directrice de recherche, Directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux

- Mathieu Maillard, Enseignant-chercheur, Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces

- Laetitia Schoutteten, Responsable optique – photonique, Pôle de compétitivité Minalogic

- Isabelle Forestier, Responsable du service Lyon Nature, Ville de Lyon

- Guillaume Lamy, rédacteur en chef, Lyon Capitale

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours, chemin vers la finale internationale de septembre 2024.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.

Mardi 19 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

Manon Rojo - Sujet de thèse : bénéfices d’une activité physique adaptée chez des patients avec un diagnostic récent de sclérose en plaques

Nom/Prénom :

Rojo Manon



Établissement :

Université Jean Monnet Saint-Etienne

Thématique de votre sujet de thèse :

Science du sport et de la santé

Intitulé de votre sujet de thèse :

Bénéfices d’une activité physique adaptée chez des patients avec un diagnostic récent de sclérose en plaques

Votre parcours en 5 dates :

Septembre 20219 : semestre à l’université de Laval au Canada en Kinésiologie : premiers pas dans le monde de la recherche

Septembre 2020 : Début du master en Ingénierie et Ergonomie de l’activité physique (IEAP) à Chambéry en section Motricité Humaine

Juin 2022 : Obtention des financements par le concours de l’école doctorale ED SIS 488, pour ma thèse

Juillet 2022 : Diplômé du master IEAP section motricité Humaine, mention très bien

1er octobre 2022 : Début de ma thèse

L’objet de votre thèse en 3 lignes :

Mon projet de thèse a pour but de mieux comprendre la fatigue ressentis chez les patients atteint de sclérose en plaques, et notamment en étudiant les stigmates de la maladie sur le tissu musculaire. L’objectif est également de réduire cette fatigue chez les patients en mettant en place un entrainement personnalisé, adapté et guidé par une application mobile chez des patients avec un diagnostic récent de sclérose en plaques.

Pourquoi avoir choisi ce thème ? :

Le sport me passionne depuis toujours. Son importance pour la santé a toujours été une évidence pour moi. Hélas ce n’est pas le cas pour tout le monde. Alors, étant également passionné par la physiologie du corps humain, j’ai voulu travailler à améliorer la santé de la population en augmentant les connaissances sur les bienfaits de l’exercice dans diverses pathologies.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes”?:

Je trouve que c’est une belle occasion de rendre plus accessible le monde de la recherche qui est souvent très secret pour beaucoup de personnes. C’est aussi un moment pour mettre en lumière les études réalisées dans le domaine sport santé. Puis un petit défi c’est toujours sympa

« Comment appréhendez-vous cette finale? »

Pour le moment je ne l’appréhende pas trop. J’ai beaucoup de boulot, donc cela me parait encore loin. Forcément je suis un peu stressée, mais je pense que ça va être un beau moment, avec de belles rencontres.

