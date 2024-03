Comment les bébés voient-ils le monde ?

Céline Spriet est l'une des douze candidates sélectionnées pour la finale Université de Lyon de "Ma thèse en 180 secondes". Sa thèse : développement cognitif et perception visuelle.

Expliquer au grand public des travaux de recherche complexes : c'est l'idée du grand événement scientifique de printemps qui se tient mardi 19 mars à Lyon.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Ils étaient 12 doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne à exposer, en trois minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le jury de Ma Thèse en 180 secondes - Finale locale Université de Lyon



- Sabine Fourrier, Directrice de recherche, Directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux

- Mathieu Maillard, Enseignant-chercheur, Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces

- Laetitia Schoutteten, Responsable optique – photonique, Pôle de compétitivité Minalogic

- Isabelle Forestier, Responsable du service Lyon Nature, Ville de Lyon

- Guillaume Lamy, rédacteur en chef, Lyon Capitale

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours, chemin vers la finale internationale de septembre 2024.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.

Mardi 19 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

Céline Spriet - Le développement des catégories visuelles ou comment les bébés voient le monde

Nom/Prénom :

Spriet Céline

Établissement :

Université Claude Bernard Lyon 1 - Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod

Thématique de votre sujet de thèse :

Développement cognitif et perception visuelle

Intitulé de votre sujet de thèse :

Le développement des catégories visuelles – ou comment les bébés voient le monde

Votre parcours en 5 dates :

Juillet 2019 : J’obtiens mon master en Neuroscience Fondamentale et Clinique.

Octobre 2019 : Je commence à travailler pour le babylab de Lyon comme ingénieure d’étude.

Octobre 2020 : Je commence ma thèse au sein du laboratoire de cognition, neuropsychologie et développement avec Jean-Rémy Hochmann et Liuba Papeo.

15 Février 2022 : Mon premier article en tant que premier auteur a été publié dans une revue scientifique prestigieuse (PNAS).

Mai 2023 : J’ai obtenu une bourse « fin de thèse » pour financer ma 4ème année de doctorat et compléter ainsi ma thèse.

L’objet de votre thèse en 3 lignes :

Mon but est de comprendre quelles sont les premières catégories que nous utilisons pour faire sens de notre environnement, au cours de notre développement. Est-ce qu’un bébé de quelques mois à peine sait déjà catégoriser un chat comme un animal, pouvant bouger ?

Pourquoi avoir choisi ce thème ? :

J’ai toujours été intriguée par le fonctionnement de notre cerveau. Comment fait-on pour comprendre la multitude de choses auxquelles nous sommes tous les jours confrontés, au lieu d’être surchargé par toutes ces informations ? Et surtout, comment les bébés, qui viennent à peine de naître et n’ont donc pas beaucoup d’expérience, réussissent-ils à faire sens de tout ce qu’ils voient pour la première fois ?

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?:

Expliquer à des personnes extérieures à la recherche, comme mes amis ou ma famille, ce que j’étudie est un véritable défi, que j’apprécie beaucoup. Ce concours consiste exactement à ça : expliquer rapidement et simplement ma thèse à des personnes extérieures. C’est l’occasion de faire connaitre mes recherches à un plus grand nombre de personne !

Comment appréhendez-vous cette finale?

J’ai hâte de pouvoir découvrir les différentes thématiques explorées par d’autres étudiants à Lyon, apprendre de nouvelles choses, et pouvoir parler un petit peu de développement et de vision !