Des théorèmes pour modéliser les phénomènes biologiques

Wissam El Hajj est l'un des douze candidats sélectionnés pour la finale Université de Lyon de "Ma thèse en 180 secondes". Sa thèse : Modélisation mathématique de l’Inflammation.

Expliquer au grand public des travaux de recherche complexes : c'est l'idée du grand événement scientifique de printemps qui se tient mardi 19 mars à Lyon.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Ils étaient 12 doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne à exposer, en trois minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le jury de Ma Thèse en 180 secondes - Finale locale Université de Lyon

- Sabine Fourrier, Directrice de recherche, Directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux

- Mathieu Maillard, Enseignant-chercheur, Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces

- Laetitia Schoutteten, Responsable optique – photonique, Pôle de compétitivité Minalogic

- Isabelle Forestier, Responsable du service Lyon Nature, Ville de Lyon

- Guillaume Lamy, rédacteur en chef, Lyon Capitale

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours, chemin vers la finale internationale de septembre 2024.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.

Pour assister à la finale lyonnaise de "Ma thèse en 180 secondes", cliquez ici

Mardi 19 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

Wissam El Hajj - Sujet de thèse : Modélisation mathématique de l’inflammation

Nom/Prénom :

EL HAJJ Wissam

Établissement :

Université Claude Bernard Lyon 1, Institut Camille Jordan

Thématique de votre sujet de thèse :

Mathématiques appliquées, Biomathématique

Intitulé de votre sujet de thèse :

Modélisation mathématique de l’inflammation

Votre parcours en 5 dates :

2017-2020 : Licence en mathématiques à l’Université libanaise américaine.

2020-2022 : Master en mathématiques appliquées et informatique et initiation au travail de la recherche.

Septembre 2022 : Arrivée en France pour le début de ma thèse à l’Institut Camille Jordan.

Septembre 2023 : Publication de mon premier travail de recherche en thèse.

Mars 2024 : Participation à la finale locale de “Ma thèse en 180 secondes”.

L’objet de votre thèse en 3 lignes :

L'inflammation joue un rôle important dans plusieurs maladies humaines, telles que l'athérosclérose, la maladie d'Alzheimer ou le cancer. Ma thèse porte sur la modélisation mathématique de l'inflammation dans le but de mieux comprendre sa progression normale en tant qu'élément essentiel de la réponse immunitaire, ainsi que l'émergence de l'inflammation chronique ou excessive, comme c'est le cas dans le phénomène de l'orage cytokinique. Il est parfois possible de décrire ces phénomènes biologiques complexes à l'aide de modèles mathématiques, voire de les formuler comme des théorèmes !

Pourquoi avoir choisi ce thème ? :

Ce thème est intéressant en raison de son aspect multidisciplinaire qui joint deux domaines : les mathématiques et la biologie. Lier ces deux domaines n’est pas toujours clair pour le grand public. Alors, je trouve fascinant comment des méthodes mathématiques peuvent être utiles pour modéliser des phénomènes biologiques complexes et pour déduire des résultats pouvant avoir des applications dans la médecine, notamment sur le sujet des maladies inflammatoires.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?:

Le concept de la vulgarisation scientifique est très intéressant surtout pour les domaines souvent jugés difficiles comme les mathématiques. Ainsi, le fait de rendre accessible mon sujet de thèse au grand public me tient beaucoup à cœur car : Oui les maths sont utiles dans le domaine de la biologie ! Également, cette participation est un défi personnel, stressant mais excitant.

« Comment appréhendez-vous cette finale? »

Je suis heureux, enthousiaste d’être finaliste et de pouvoir m’exprimer sur scène.

