François-Joseph Billaud est l'un des douze candidats sélectionnés pour la finale Université de Lyon de "Ma thèse en 180 secondes". Sa thèse : Systèmes de notations sociales, enjeux de pouvoir et de modalités de présentation de soi.

Expliquer au grand public des travaux de recherche complexes : c'est l'idée du grand événement scientifique de printemps qui se tient mardi 19 mars à Lyon.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Ils étaient 12 doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne à exposer, en trois minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le jury de Ma Thèse en 180 secondes - Finale locale Université de Lyon

- Sabine Fourrier, Directrice de recherche, Directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux

- Mathieu Maillard, Enseignant-chercheur, Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces

- Laetitia Schoutteten, Responsable optique – photonique, Pôle de compétitivité Minalogic

- Isabelle Forestier, Responsable du service Lyon Nature, Ville de Lyon

- Guillaume Lamy, rédacteur en chef, Lyon Capitale

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours, chemin vers la finale internationale de septembre 2024.

Mardi 19 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

François-Joseph Billaud - Sujet de thèse : Systèmes de notations sociales, enjeux de pouvoir et de modalités de présentation de soi.

- Nom/Prénom : Billaud François-Joseph

- Établissement : Université Lumière Lyon 2

- Thématique de votre sujet de thèse :

Ma thèse s'inscrit dans les SIC (sciences de l'information et de la communication) et plus précisément dans le champ de la communication numérique et de l'interactionnisme.

- Intitulé de votre sujet de thèse :

Systèmes de notations sociales : Enjeux de pouvoir et de modalités de présentation de soi.

- Votre parcours en 5 dates :

2018/2019 : Réalisation d'un mémoire portant sur les prémices de ma thèse.

17/09/2020 : Obtention d'un CDU.

02/2022 : Réalisation de conférences pour les journées culturelles à San Feliu de Guixols (Catalogne).

06/12/2023 : Parution d'un article scientifique intitulé "Surveiller et punir" au sein de la revue Études Digitales.

12/06/2023 : Obtention d'un ATER.

- L’objet de votre thèse en 3 lignes :

L'objet de ma thèse vise à étudier les enjeux de pouvoir et les nouvelles modalités d'interactions engendrées par différents dispositifs présents sur divers sites et applications. Ces dispositifs incitent les utilisateurs à se noter mutuellement selon des critères intrinsèques et subjectifs tels que leur capital sympathie, leur caractère, ou leur personnalité.

- Pourquoi avoir choisi ce thème ? :

Cette thématique relève d'un phénomène récent et émergent encore très peu traité, bien qu'il ait de réels impacts sociaux. Je considère fascinant le fait d'étudier un phénomène en pleine expansion qui apporte actuellement des mutations dans les processus d'interaction et de sociabilisation des individus.

- Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?:

Je dois avouer que cela fait des années que je voulais participer à « MT180 », ce même avant d'avoir débuté ma thèse. J'ai découvert ce concours lors d'un cours durant ma troisième année de licence, dans lequel nous devions simuler cet exercice et présenter notre pré-mémoire en 180 secondes. C'est d'ailleurs cela qui m'a lancé dans la voie de la recherche scientifique. D'autre part, étant passionné par l'art de l'oration, j'ai toujours voulu participer à un concours où l'éloquence aurait son importance. Présenter mon travail dans ces conditions est quelque chose qui me motive énormément.

- « Comment appréhendez-vous cette finale? »

Je suis très heureux et impatient de participer à ce concours. Pour tout vous dire, c'était l'un de mes grands objectifs, et cela compte beaucoup pour moi. C'est un peu comme un rêve qui se réalise. C'est donc avec beaucoup de joie et de concentration que j'aborde cette finale.

