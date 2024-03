La vie passionnée de la bactérie Legionella pneumophila dans des macrophages

Iris Dadole est l'une des douze candidats sélectionnés pour la finale Université de Lyon de "Ma thèse en 180 secondes". Sa thèse : Les bases moléculaire de la reprise de croissance des persisters au cours de l’infection.

Expliquer au grand public des travaux de recherche complexes : c'est l'idée du grand événement scientifique de printemps qui se tient mardi 19 mars à Lyon.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Ils étaient 12 doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne à exposer, en trois minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le jury de Ma Thèse en 180 secondes - Finale locale Université de Lyon

- Sabine Fourrier, Directrice de recherche, Directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux

- Mathieu Maillard, Enseignant-chercheur, Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces

- Laetitia Schoutteten, Responsable optique – photonique, Pôle de compétitivité Minalogic

- Isabelle Forestier, Responsable du service Lyon Nature, Ville de Lyon

- Guillaume Lamy, rédacteur en chef, Lyon Capitale

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours, chemin vers la finale internationale de septembre 2024.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.

Pour assister à la finale lyonnaise de "Ma thèse en 180 secondes", cliquez ici

Mardi 19 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

Iris Dadole - Sujet de thèse : Les bases moléculaire de la reprise de croissance des persisters au cours de l’infection

Nom/Prénom :

Dadole Iris

Établissement :

Université Claude Bernard Lyon 1, Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) groupe Persistance et dynamique des pathogènes respiratoires à la cellule unique (Persist)

Thématique de votre sujet de thèse :

Infectiologie, Interaction hôte-pathogène, Bactériologie, Système biologique

Intitulé de votre sujet de thèse :

Les bases moléculaire de la reprise de croissance des persisters au cours de l’infection

Votre parcours en 5 dates :

2019 : Obtention du DUT Génie Biologie, Analyses Biologiques et Biochimiques (IUT Clermont Ferrand) et stage de recherche au M2iSH (Clermont-Ferrand)

2020 : Obtention de la troisième année de Bachelor Sciences Biologique (Biologie cellulaire et moléculaire)

2021 : Obtention du Master 1 Biologie Moléculaire et Cellulaire (UCBL, Lyon) et stage de recherche au Laboratoire EBI, équipe MDE (Poitiers)

2022 : Obtention du Master 2 Biologie Moléculaire et Cellulaire, Infectiologie fondamentale (UCBL, Lyon) et stage de recherche au CIRI, équipe Persist (Lyon)

2022 : Réussite du concours de l’école doctorale, obtention d’une bourse de thèse et démarrage de la Thèse au CIRI, équipe Persist (Lyon)

L’objet de votre thèse en 3 lignes :

J’étudie la dynamique de vie de la bactérie Legionella pneumophila dans des macrophages. L’infection induit la formation de sous populations bactériennes au taux de croissance hétérogène, tel que les persisters. Je cherche à comprendre les mécanismes qui contrôle cette hétérogénéité phénotypique.

Pourquoi avoir choisi ce thème ? :

Car mon sujet de thèse est à l’entrecroisement des domaines scientifiques qui m’ont passionné tout le long de mes études, tels que la microbiologie, la biologie cellulaire et la biologie moléculaire. Etudier les interactions entre un pathogène et son hôte, c’est comme observer une conversation secrète entre deux armées et chercher à comprendre à quel moment les messages cordiaux sont devenus menaçants.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?:

Car il est important que la science soit vulgarisée pour être accessible au plus grand nombre. Cependant, la vulgarisation scientifique est difficile et participer au concours MT180s donne l’occasion de se challenger et de s’exercer à expliquer un sujet qui nous tient à cœur.

« Comment appréhendez-vous cette finale? »

Je suis vraiment contente d'avoir été retenue pour cette finale ! C'est un vrai challenge de résumer mon sujet de thèse en seulement trois minutes, et ce devant un grand public, ce qui peut être assez stressant. Malgré tout, je perçois cette compétition comme une expérience unique et enrichissante.

