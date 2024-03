Le "twirling bâton" est-il seulement un sport de fille ?

David Lopes est l'un des douze candidats sélectionnés pour la finale Université de Lyon de "Ma thèse en 180 secondes". Sa thèse : sport, sociologie, discrimination, stéréotype de genre, masculinités.

Expliquer au grand public des travaux de recherche complexes : c'est l'idée du grand événement scientifique de printemps qui se tient mardi 19 mars à Lyon.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Ils étaient 12 doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne à exposer, en trois minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le jury de Ma Thèse en 180 secondes - Finale locale Université de Lyon



- Sabine Fourrier, Directrice de recherche, Directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux

- Mathieu Maillard, Enseignant-chercheur, Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces

- Laetitia Schoutteten, Responsable optique – photonique, Pôle de compétitivité Minalogic

- Isabelle Forestier, Responsable du service Lyon Nature, Ville de Lyon

- Guillaume Lamy, rédacteur en chef, Lyon Capitale

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours, chemin vers la finale internationale de septembre 2024.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.

Pour assister à la finale lyonnaise de "Ma thèse en 180 secondes", cliquez ici

Mardi 19 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

David Lopes - Étude de l’impact des stéréotypes de genre sur la socialisation des hommes qui s’engagent dans un sport "féminin", l’exemple du twirling bâton

Nom/Prénom : Lopes/David

Lopes/David Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1 – Laboratoire L-VIS (Vulnérabilité et Innovations dans le Sport)

Thématique de votre sujet de thèse : Sport, Sociologie, discrimination, stéréotype de genre, masculinités.

Intitulé de votre sujet de thèse : Étude de l’impact des stéréotypes de genre sur la socialisation des hommes qui s’engagent dans un sport « féminin », l’exemple du twirling bâton

Votre parcours en 5 dates :

Septembre 1995 : première inscription au twirling

Septembre 2017 : départ pour un tour du monde, le point de départ

Septembre 2018 : Retour sur les bancs de la FAC et inscription en Master …

Janvier 2020 : inscription en doctorat

Février 2022 : inscription au concours MT180s

L’objet de votre thèse en 3 lignes :

L’actualité montre qu’aujourd’hui encore le sport entretien une relation particulière avec les questions de discrimination, notamment prises par l’angle du genre. Ce sont souvent les femmes qui sont en position de vulnérabilité, mais qu’en est-il lorsque des hommes pratiquent des "sports dits féminins" ?

Pourquoi avoir choisi ce thème ? :

Je suis, à titre individuel, concerné par le sujet, car j’ai pratiqué le twirling bâton pendant des années. Ce projet de recherche m’a obligé à prendre du recul sur des situations que j’ai pu vivre. Mais il permet également d’apporter de la visibilité à un sport, enclin à de nombreuses représentations, qui mérite à être connu !

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?:

Il faut se l’avouer, au départ l’enjeu était de valider des heures de formation de manière plutôt sympa et utile ! Mais en fait on se prend vite au jeu… Encore une fois l’objectif est aussi de pouvoir faire rayonner le twirling, et aussi la recherche en STAPS de manière générale.

« Comment appréhendez-vous cette finale ? »

Non sans une part de stress … mais je prends cette aventure avant tout comme un challenge, un jeu. Et puis se retrouver avec des collègues d’autres disciplines scientifiques, rencontrer de nouvelles personnes, se mesurer à de nouveaux projet … ce n’est pas sans me déplaire !

