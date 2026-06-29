Michele Kang a bien racheté l'Olympique Lyonnais

Michele Kang, présidente de l’Olympique Lyonnais, le 9 juillet 2025 devant la presse au Groupama Stadium. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La femme d'affaires américaine Michele Kang est devenue actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais (Ligue 1), qu'elle dirige depuis un an, a annoncé vendredi Eagle Football Group, propriétaire du club jusque-là.

Comme annoncé mardi, Michele Kang, 67 ans, a racheté la totalité des parts d'EFG détenues par la holding placée sous administration judiciaire Eagle Bidco, soit 87,78% du capital pour un prix de 30 millions de dollars (26,3 millions d'euros), explique le groupe dans un communiqué.

"C'est avec une immense fierté et un grand honneur que j'annonce la finalisation de cette opération", a déclaré la nouvelle propriétaire du club lors d'une conférence de presse, à Décines-Charpieu, au siège du club.

"Nous devions donc attendre la décision officielle de la DNCG confirmant notre maintien (en Ligue 1), décision que nous venons de recevoir. Je suis donc ravie de confirmer que je suis désormais officiellement actionnaire majoritaire du légendaire Olympique lyonnais", quatrième de Ligue 1 cette saison, a-t-elle ajouté. Michele Kang, qui est déjà propriétaire de l'équipe féminine OL Lyonnes, avait été auditionnée mardi par le gendarme financier du football français et lui avait présenté son plan de reprise.

Comme déjà indiqué mardi par EFG, "une première tranche de prêt d'actionnaire de 31 millions d'euros a été mise à disposition du Groupe OL", précise le communiqué, "avec un engagement pouvant aller jusqu’à 71 millions d'euros au cours des deux prochaines saisons".

"L'accord prévoyait également l'annulation intégrale de la dette interentreprises du groupe OL envers les filiales d'Eagle, entraînant une radiation de plus de 230 millions d'euros", a précisé Michele Kang. Enfin, une offre publique d'achat obligatoire sur les actions restantes va être déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers, selon le communiqué.

Louis-Jean nommé directeur sportif

Michele Kang reste PDG d'EFG et présidente de l'OL, et Michael Gerlinger reste directeur général de l'OL, est-il ajouté. "Après une année consacrée au redressement de la situation financière de l’Olympique Lyonnais, tout en assurant une quatrième place en Ligue 1, Michele Kang entend continuer à renforcer la pérennité du club à long terme tout en conservant des ambitions européennes fidèles à l'ADN" de l'OL, s'est félicité le club dans un communiqué.

"Sa première décision en tant que nouvelle propriétaire, en collaboration avec Michael Gerlinger, a été de nommer Matthieu Louis-Jean au poste de directeur sportif", lequel était jusque-là directeur technique, est-il ajouté.

Lyon avait frôlé la rétrogradation l'an passé en raison de son fort endettement, avant de finalement écoper d'un encadrement de la masse salariale et de ses indemnités de recrutement: cette dernière sanction avait été levée en décembre.

Le redressement judiciaire en mars de la holding Eagle Bidco, basée à Londres, avait définitivement écarté de sa direction l'entrepreneur américain John Textor, qui avait racheté l'OL à Jean-Michel Aulas en 2022.