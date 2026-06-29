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Tony Parker, président et propriétaire de l’ASVEL. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Président et actionnaire majoritaire, Tony Parker va devenir entraineur de l'Asvel

  • par LR

    • Tony Parker, 44 ans, sera le prochain entraîneur de l'Asvel, dont il est président et actionnaire majoritaire depuis 2014, a annoncé samedi le club de basket de Villeurbanne.

    "Plus qu'une prise de fonction, cette décision marque le lancement d'une étape majeure dans la carrière du quadruple champion NBA et l'acte fondateur d'un projet qui entend redéfinir les ambitions du club à l'échelle européenne", assure l'Asvel dans un communiqué.

    Le club villeurbannais a annoncé mi-mai une augmentation de capital de 20 millions d'euros grâce à l'arrivée de nouveaux investisseurs, en attendant celle, potentielle, d'un fonds d'investissement en vue de la future NBA Europe. Ces ambitions doivent redynamiser un projet qui a déçu lors de l'exercice qui vient de s'écouler, avec une dernière place en Euroligue et une élimination dès les quarts de finale des play-offs d'Élite (1re division), par Cholet.

    Staff élargi

    Tony Parker a débuté cet été sa carrière d'entraîneur, aux commandes de l'équipe de France des moins de 17 ans pour le Mondial à Istanbul. Pour sa première sur le banc, samedi, ses Bleuets ont perdu 115-84 face aux États-Unis. Dans un entretien au quotidien sportif français L'Equipe publié au moment de l'officialisation de sa nomination, l'ancien meneur de jeu a confirmé qu'il allait être accompagné par un encadrement élargi de neuf personnes, à l'image de ce qui se pratique en NBA.

    Son ancien sélectionneur chez les Bleus Vincent Collet fera partie de ce staff en tant que coordinateur offensif, a-t-il expliqué. L'ancien coach de Vichy (Élite 2) Dounia Issa sera son homologue sur le plan défensif. Lors de la saison d'Élite à venir, Tony Parker affrontera notamment son frère TJ Parker, entraîneur de Roanne.

    L'ancienne star des San Antonio Spurs a confié à l'AFP, dans une interview réalisée le 18 juin, que "le terrain lui manquait" et qu'il rêvait d'officier un jour en NBA.

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